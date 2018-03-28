台北101去年賺21億元 今年將成立旅行社搶高端旅遊商機

台北 101 董事會通過去年財報，獲利維持去年的歷史新高水準，並不受陸客衰退衝擊，全年稅後純益 21.3 億元，每股純益 (EPS)1.45 元，成長動能主要來自本地尊榮卡 VIP 客戶的消費，展望後市，台北 101 表示，前 2 月營收年成長幅度仍高達 16.6%，今年瞄準高端消費，規劃成立旅行社，最快下半年可看到，將搶高端旅遊商機。

台北 101 總經理陳世朋表示，今年除了維持商場和大樓百分之百滿租，也要推動無限 101 計畫，跳脫實體空間營業限制，增加業外收入，不再謹守傳統既有業務。

因此，在擁有超過千名的頂級 VIP 利基下，目前已與旅行社開始合作推廣高端國內外旅遊，不排除未來業外收入將高於本業收入，「因為業外收入有無限成長空間」。

台北 101 去年營收和獲利有超過 3 分之 2 來自消費市場，又以 VIP 消費為主，陳世朋說明，目前尊榮卡人數達 1300 人，是 101 業績主力，去年來自 VIP 的消費成長 16.1%，而全館珠寶腕錶和精品消費占比超過 60%，顯示高端消費力仍相當驚人。

另一方面，台北 101 為協助拓展台灣觀光市場，方便更多國外旅客購物，台北 101 董事長周德宇也宣布已成功向經濟部智慧財產局申請，通過一項發明專利和一項新型專利。

未來外國旅客只需出示護照掃描，即可透過自動退稅裝置完成退稅手續，且此裝置還會在退稅時提供外籍旅客多樣消費優惠，促使外籍旅客再次消費。