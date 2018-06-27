季底作帳or結帳？ 投信連三賣專砍這8檔認養股

隨著 6 月底投信作帳時間倒數，在國際因素干擾盤勢下，投信連續賣超台股三天，累計金額達 6.55 億元，若進一步觀察投信買賣超情形，發現有 8 檔個股近日來遭到投信出脫，包括晶電、錸德、南紡、玉晶光、華新、新唐、旺宏以及瀚宇博等個股，法人表示，投信賣超金額不大，剩下來幾天會作帳或結帳還不一定，但仍要慎防投信最愛的中小型股，還有結帳壓力的可能性。

根據證交所統計，美中貿易戰持續升溫下，三大法人操作態度攀向保守，26 日三大法人全數賣超，合計賣超新台幣 67.24 億元，外資及陸資賣超 61.88 億元，連八賣，而投信則賣超 2.12 億元，連續三個交易日賣超，累計賣超金額為 6.55 億元。

美中貿易戰煙硝四起，亞股普遍遭到外資賣超，其中，流動性佳的台股首當其衝，今年來遭外資大舉賣超，不僅 2018 年賣超金額逾 78 億美元，為亞股之最，且自 6 月 14 日至今，已連續 8 個交易日賣超。

除外資動向之外，每一季的季底的作帳行情，也是投資人關注的焦點。目前逼近 6 月底投信作帳時間，投信買賣超動態受到市場關注。

若進一步觀察近一個月投信大舉買超的個股中，有 8 檔在近 3 日遭到出脫，包括 LED 磊晶廠晶電 (2448-TW)、光碟片大廠錸德 (2349-TW)、紡織類股南紡 (1440-TW)、鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW)、電線電纜及特殊鋼大廠華新 (1605-TW)、微控制器 (MCU) 廠新唐 (4919-TW)、記憶體族群如旺宏 (2337-TW) 及 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 等，可多加留意堤防。

法人表示，每一季的季底的作帳行情，是投資人關注的焦點，特別是投信作帳的標的，觀察過去幾年投信作帳標的，多以中小型股為主。由於目前投信賣超金額不大，接下來會作帳還是結帳仍有變數，但仍要慎防投信最愛的中小型股，還有結帳壓力的可能性。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，目前正值企業財報空窗期，廠商因應即將來臨的產業旺季，仍會持續備貨，7 月、8 月觀察庫存水位以及拉貨情形，只要上市櫃公司公布月營收數字表現不錯，有助增強投資信心，依基本面選股，看好 5G、AI 概念股及低基期族群，台股後市不宜看淡。