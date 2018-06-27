黑石：別管關稅了 S&P 500下半年會站上3000點 大家放暑假 11月再見

黑石集團顧問服務部副董事長 Byron Wien 幾週前甫預期美股將遭受一些「潛伏」的地緣政治因素打擊，現在他認為 S&P 500 今年下半年上看 3000 點。

Byron Wien

Byron Wien 週二 (26 日) 受訪時表示，「市場的優點是，我們能達到 3000 點，我認為這很實際 (指 S&P 500 指數的上行空間)。」

美股週二收盤，S&P 500 指數收高 5.99 點或 0.22% 至 2723.06。

他在 6 月初時曾表示，「我覺得有一些潛伏的因素，恐怕會挫傷股市。」但他沒有具體指明他所稱的就是地緣政治相關事件。

本週一美股交易，3 大主要股指經歷數月來最糟糕的一日，道指跌逾 300 點、S&P 500 指數和 Nasdaq 綜合指數均收創 4 月 6 日以來最大單日跌幅。

全球貿易緊張關係激起股市拋售，週一新消息是川普打算限制或停止中資企業投資美國科技公司。

Byron Wien 週二表示，股市多頭仍強勁，且受到第二季財報的正面影響，他估計第二季的 EPS 年增率在 25% 以上。

但股市上行的同時，也會經歷一連串貿易議題的擔憂。他表示，投資者因政策言論混亂而感到困惑，「我們在各個程級都有所困惑。」

提到夏季市場狀況，Wien 建議投資者應該放假去，因為他預估市場會一直「沈悶」到 11 月期中選舉。到選舉時，可以決定川普第一屆任期剩餘時間的權力平衡狀況，也可以將能支持股市上漲的立法前景因素納入考量。