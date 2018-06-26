【IPO追蹤】三新股明掛牌 杉杉(01749-HK)表現最好 暗盤炒高14.3%

三隻新股明日登場，其中在主板掛牌的內地男士服裝品牌杉杉品牌(01749-HK)暗盤升得最多，較其招股價約升近一成半。

根據輝立交易平台顯示，明天掛牌的杉杉品牌暗盤開報3.95元，較上市價3.78元高4.5%。最高見4.25元；最低見3.95元。收報4.32元，高上市價14.3%或0.54元。成交476萬股，涉資2,010萬元。不計手續費，每手1,000股，帳面賺540元。

食品原料及添加劑分銷商欣融國際(01587-HK)暗盤開報0.75元，與上市價0.75元相同；最低見0.69元，收報0.7元，低上市價6.7%或0.05元。成交565萬股，涉資407萬元。不計手續費，每手4,000股，帳面蝕200元。

至於在創業板上市的葡萄酒生產商怡園酒業(08146-HK)暗盤平開0.35元，與上市價0.35元相同。最高見0.42元，收報0.405元，高上市價15.7%或0.055元。成交3,240萬股，涉資1,280萬元。不計手續費，每手10,000股，帳面賺550元。

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