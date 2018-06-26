中國真的準備好和美國開打貿易戰了嗎 專家擔心恐誤判美方反華態度

眼看中美貿易戰正式開打進入倒數計時，目前中國內部漸有懷疑聲浪傳出，質疑官方是否真的準備好迎接這場戰爭，更擔心中國方面低估美方反華的態度進而做出誤判，恐讓這場爭端從貿易紛爭擴展為金融、經濟、資源和地緣政治的全面戰爭。

這幾周以來，開始有學者懷疑目前經濟已放緩的中國經濟能否承受川普的持續猛攻，並檢討中國政府是否低估美國官方與民間反華的態度，並冒著過早與美國正面對決的風險。中國財政部官員私下表示，他認為官方對於和美國走向長期衝突當中存有「重大誤判」。

對此，安信證券首席經濟學家高善文指認為，看來中國官員對於即將爆發的貿易摩擦，心理準備仍然不足，更指出「反華意見正在成為美國公眾及執政黨的共識。」

相關人士透露，習近平日前在與歐美跨國企業的會議上表示，只要美國正式祭出關稅，中國也會予以反擊。更指出西方的說法是，如果別人打你左臉，你要把右臉也伸過去。但在中國文化中，你必須以牙還牙。中國官員也透露，目前習近平對美國的態度是絕不妥協退讓，更訂下「中國不會對外部壓力妥協，然後自食苦果」的談判原則。

從中國政府目前官方聲明的態度來看，只要美國一開打，中國就會就會立即反制，這番回應讓川普揚言祭出更多制裁措施，也將全球兩大經濟體推向貿易戰的邊緣。而這當中最大的風險在於，雙方誤判了彼此意圖，也讓自己處在不斷升級的一系列攻擊和反擊之中。

對中國領導人習近平來說，這番貿易戰也讓他承受了很大的個人風險。他一改前中國領導人鄧小平的作法，拋棄「韜光養晦」策略，更直接喊出要讓中國 2050 年崛起為全球強國的願景，這幾年來包括一帶一路策略、積極推動軍事設備，更一舉取消國家主席任期。

上海財經大學經濟學教授余智對此質疑：「中國完成了『致富』的任務嗎？中國是否像鄧小平所描述的那樣完成了社會主義的初級階段？你能開始直接與美國和其他西方國家進行競爭嗎？」他認為：「中國應該重新思考其總體戰略方向。」

方正證券首席經濟學家任澤平指出，若處理不當，中美貿易戰將全面升級，甚至擴展為金融戰爭，經濟戰爭，資源戰爭和地緣政治戰爭。他更指出，美國將利用其自二戰以來在貿易、金融、貨幣、軍事等方面建立的霸權體系，來阻止中國的崛起。

對習近平來說，當中最大的考驗在於當前中國經濟已進入成長趨緩的時代，一旦經濟出現嚴重下滑，恐影響政權穩定。目前中國包括工業產值、零售銷售額和投資額均低於上月預期，經濟學家預測貿易衝突可能會使全年經濟增長率下滑高達半個百分點。

中國股市近期下跌，上證綜合指數較 1 月份的高點下跌約 20%。上周因擔心中美貿易戰惡化的心理擔憂，更讓 A 股一度爆發股災，引來官方出面喊話，甚至祭出定向降準，向市場注入流動性。