馬斯克隔空喊話空頭：再給你們3周時間 之後就等著虧錢吧

馬斯克周末在推特上回應了空頭們的言論，警告賣出特斯拉股票的投資者稱，如果不想看到虧損出現，他們還有 3 個星期的時間來調整。

昨日，在推特上有人向馬斯克提問「空頭們對組裝線感到恐慌，希望詳細說明一下情況」，馬斯克回應稱「距離空頭們的看空持倉爆倉，還有三周時間。」

馬斯克還直接對一個暱稱為「TeslaCharts」的推特賬號進行了回復，並質疑其唱空特斯拉的言論。

馬斯克周一問 TeslaCharts 的作者，「你的空頭部位有多大？只是好奇而已。」該人回覆說，他們的空頭部位不多，並表示只是將推特帳戶作為社交媒體實驗的一部分。

TeslaCharts 曾在推特上毫不掩飾地表達其看空特斯拉的觀點，並通過推特帳戶發布資訊圖表來說明看空理由。上周五，TeslaCharts 就曾發一張股價走勢圖，比較特斯拉與崩潰前安然公司的股價。

馬斯克表示，詢問此人空頭部位的唯一原因，是不希望看到任何人蒙受損失。

與空頭們唱衰特斯拉的股價相反，自 6 月初舉行年度股東大會以來，特斯拉的股價已經上漲超過 20％，馬斯克還承諾將在第第三季盈利；在 6 月 12 日宣布裁員之後，特斯拉上周股價漲幅超過 4％，馬斯克上周也曾花費近 2500 萬美元購買了約 72000 股特斯拉股票。

關於投資者最關心的產量目標，特斯拉計劃每周製造 5000 輛 Model 3 的電動車，並在第三季末達到盈利。大約 3 周之內，特斯拉或將報告其是否達到了生產目標。