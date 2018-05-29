英利-KY股東會通過配息3.9元及4億元可轉債 董座估由林啟彬續任

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 今天召開股東會，承認 2017 年財報，並通過配發 3.9 元現金股利及發行 4 億元公司債，會中也完成改選 4 席董事及 3 席獨立董事，預期董事長仍由林啟彬擔任。林啟彬指出，為因應未來訂單需求，在天津及山東青島進行產能擴充，天津英利預計第二季完工，山東青島英利為配合一汽大眾與 SUV 年估 30 萬台產能規模，預計年底前投產。



英利 2017 年去年合併營收 188.8 億元，年成長 21.2%，毛利率約 20.84%，稅後淨利 10.72 億元，年減 35.13%，每股稅後純益 9.75 元。



林啟彬指出，近年來受惠中國宏觀經濟持續平穩成長加上一系列汽車產業利多措施與政策，中國汽車工業呈現產銷量成長，2017 年中國汽車產銷分別為 2902 萬台及 2888 萬台，年增分別為 3.2% 及 3.03%。而主要客戶一汽大眾與北京奔馳 2017 年乘用車銷量達 136 萬台及 42 萬台，年增 4.52% 及 33.27%。英利將持續積極與 Volvo、吉利汽車、長城汽車等合資品牌與中國自主品牌合作。



英利也規劃切入新能源市場，擴展新產品項目，目前已獲得沃爾沃 (Volvo) 汽車集團人民幣 15 議員新能源車電池盒、橫梁及相關鋁製零件共同開發及採購合約，為營運添動能。未來也將與其他品牌北汽集團、一汽大眾的汽車生產廠商接洽並商談相關合作，提供相關新能源車型鋁件及塑膠類產品。



股東會上也順利完成董監改選，4 席董事包括林啟彬、陳榕煖、林俊邦及蔡孟翰，3 席獨立董事則為台中科大學教授劉政淮、統一證券徐敬道及皇將科技董事葉治明。