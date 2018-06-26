【異動股】網絡安全板塊漲幅居前 兆日科技(300333-CN)漲停

午後，網絡安全板塊漲幅居前，截止發稿，兆日科技(300333-CN)漲停報8.97元，浪潮信息(000977-CN)漲8.94%報21.45元，中國長城(000066-CN)漲7.84%報6.74元，中科曙光(603019-CN)漲5.87%報42.38元，綠盟科技(300369-CN)漲5.83%報9.99元，深信服(300454-CN)、美亞柏科(300188-CN)、華勝天成(600410-CN)、中新賽克(002912-CN)等股均紛紛大漲超5%。

隨著全球信息化的快速發展，互聯網技術已滲透到國民生活的各個領域，對政治、經濟、社會和文化的影響日益深刻，圍繞信息獲取、利用和控製的國際競爭日趨激烈，保障網絡信息安全成為各國重要議題。6月25日，從成都市網信辦獲悉，2018年國家網絡安全宣傳周開幕式等重要活動將於今年9月在成都舉行，聚焦“深入開展網絡安全知識技能宣傳普及，提高廣大人民群眾網絡安全意識和防護技能”。

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