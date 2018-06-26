鈊象股東會通過配11元股息 殖利率6.38% 李柯柱可望續任董座

遊戲股股王鈊象 (3293) 今天舉行股東會，承認 2017 年財報及通過配發 11 元現金股利，創 6 年來新高，盈餘配發率為 84.8%，以昨日收盤價 172.5 元計算，殖利率為 6.38%。會中也改選董監事，李柯柱可望續任董座。 鈊象 2017 年營收 33.1 億元，毛利率由 80% 提升至 85%，稅後淨利 9.1 億元，每股純益 12.97 元，較 2016 年的 12.78 元略增。



董事長李柯柱指出，去年商用遊戲機台中國大陸及美國市場出貨優於預期，惟義大利市場換機潮已過及馬來西亞政策因素影響，義大利及馬來西亞市場出貨減少，使商用遊戲機營收下滑 10%。



李柯柱表示，商用遊戲機台在中國大陸、東南亞及美國市場主打競速類，像是極速摩托、極速賽車系列、兒卡機包括機甲英雄及鎧甲勇士、其他類則為巨獸風暴、體感跳舞機海王及西遊爭霸遊戲，因義大利市場換機潮已過及馬來西亞政策因素影響，市場需求下滑，使商用遊戲機台營業額減少。



行動遊戲方面，李柯柱指出，去年持續推出新遊戲及優化遊戲內容，營收年成長 8%，抵銷商用遊戲機的下滑。李柯柱進一步指出，行動遊戲因金虎爺、金猴爺、明星三缺一及滿貫大亨等持續推出新遊戲，挹注業績成長，致使行動遊戲營業額增加 1.4 億元，也推升全年營運較前一年度成長。



股東會也順利完成董監改選，5 席董事包括李柯柱、江順成、陳阿見、楊慶安、徐俊揚；2 席獨立董事為戴文凱及朱威任；3 席監察人為林星辰、王燦華及張威珍。李柯柱將續任董座。