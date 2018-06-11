鈊象4、5月稅前EPS已達2.63元 Q2獲利可望超越Q1

鈊象 (3293-TW) 今 (11) 日公布 5 月自結損益，受惠遊戲機台出貨增溫，5 月稅前盈餘 9658.4 萬元，稅前 EPS 為 1.37 元；4 月與 5 月稅前盈餘共 1.85 億元，稅前 EPS 則為 2.63 元，4 月與 5 月稅前盈餘已達第 1 季的 96.8%，6 月在機台出貨持續增溫下，第 2 季表現可望輕鬆超越第 1 季。

鈊象日前已公布 5 月合併營收 2.55 億元，在遊戲機台出貨增溫帶動下，營收月增 10.6%，年減 9.93%；前 5 個月累計營收 12.08 億元，年減 11.58%。

鈊象 4 月機台營收雖表現不佳，但出貨已從 5 月起開始增溫，鈊象表示，遊戲機台 6 月營收可望持續成長，帶動營收表現優於首季，今年遊戲機台成長動能瞄準東南亞、中國與美國市場，力拚營收與獲利雙位數成長，法人估鈊象今年全年每股稅後純益可望上看 15 元。

鈊象第 1 季合併營收 7.23 億元，季減 9.27%，年減 7.7%，毛利率 89%，季增 1.77 個百分點，年增 4.23 個百分點，營益率 29.77%，季減 3.71 個百分點，年增 0.47 個百分點；稅後純益 1.75 億元，季減 26.09%，年增 10.14%，每股稅後純益 2.49 元。