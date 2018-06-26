揚智與iWedia聯手宣布Hybrid DVB+OTT機上盒方案

機上 (Set-Top Box) 系統晶片大廠揚智科技 (3041) 和瑞士電視設備軟體解決方案領導廠 iWedia 宣布攜手合作，提供 HybridDVB+OTT 的機上盒方案。此方案係採用 iWedia 的 Teatro-3.0 軟件解決方案，以 Linux 平台開發的 hybridSTB 移植到揚智的 M3527 和 M3727 STB 晶片組上。揚智的 M3527(resp. M3727)為 HD HEVC DVB-S2(DVB-C)的 SoC 晶片，支援高性能的 RISC 處理器、2D vector 影像引擎、DDR3 記憶體、乙太網路、HDMI、USB 和高清 HD 多重格式的影像解碼。M3527 也已經取得主流 CAS 廠商認證。揚智的 AUI(ALi Unified Interface)無論在任何晶片或作業系統，亦可加速第三方軟體件的植入。



揚智的 M3727 晶片被選作為這次與 iWedia 共同開發的平台。M3727 提供 iWedia 軟件安全的導入環境。除了硬體架構之外，揚智的 AUI 扮演與 iWedia 軟件 API 連接的重要角色，也加速 Android 和 Linux RTOS(Real-Time OS) 的開發與導入。



iWedia Teatro-3.0 是基於 Linux 平台開發的 hybrid(DVB+OTT)STB 軟件解決方案，結合崁入式系統最佳化的網頁瀏覽器和全面的 DVB stack，並且可用於 HLS 和 DASH 的客戶端軟體。此方案也能支援 HbbTV 2。Teatro-3.0 與主要的 CAS(ConditionalAccess System) 廠商達成預先整合以保護廣播內容，並與主要的 DRM 系統保護 OTT 內容。



揚智的 M3527 和 M3727 SoC 晶片提供的 STB BOM 組合能有效瞄準的區域為 hybrid STB 市場，也可視為 connected zappers 市場，已可預期將有大量的出貨席捲 LATAM 和 APAC 區域。



揚智科技副總經理張郁禮表示，M3527 和 M3727 晶片組是專為 Hybrid STB 市場所研發，支援順暢與安全的電視節目與 OTT 內容的傳播。此次與 Teatro-3.0 的整合，將可提供 STB ODM 與客戶更強大的 time-to-market 方案給付費電視運營商。同時，也藉由 iWedia 的 STB 軟體整合能力提升產品的服務。