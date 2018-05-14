聯發科派人馬進駐 期盼挽救揚智營運績效

機上盒 (STB) 晶片龍頭廠揚智 (3041) 因為營運表現遲遲未有起色，大股東聯發科 (2454) 宣布，調派集團旗下擎發通訊財務長，也是前代理發言人的梁厚誼，接任揚智財務長暨總部功能單位主管，希望能讓揚智漸入佳境。揚智已經連續九季虧損，公司面臨到不少挑戰，在產業面，零售機上盒市場銷售逐漸萎縮，在費用端，也未能控制得宜等，而去年營收 31.87 億元，稅後淨損 4.69 億元，全年每股虧損 1.6 元；今年第一季稅後淨損 9630 萬元，每股虧損 0.33 元。



聯發科目前持有揚智約 8% 股權，為了讓揚智盡快脫離營運谷底，派目前擔任聯發科集團旗下擎發通訊財務長的梁厚誼，接任揚智財務長暨總部功能單位主管，而梁厚誼也曾經在 97 年 10 月 29 日至 98 年 2 月 4 日擔任揚智財務長。