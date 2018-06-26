紐約匯市─川普開火 市場忙避險 日圓兌美元觸及2週高點

週一 (25 日) 交易，貿易戰仍然是市場最核心議題，尤其是美國川普最近以關稅一招猛攻幾個大型全球夥伴，讓日圓這一類的傳統避險貨幣走強。

全球不確定性升高之際，投資人趨向高流動性的安全貨幣，美元一般也有避險作用，但週一完全沒有發揮出來，美元擴大了上週 0.3% 的跌幅，ICE 美元指數下降 0.2% 至 94.290，為 6 月 14 日以降最低，當時美元指數觸及 93.193 的低位。

此外。日本是世界上最大的債權國，日圓往往在地緣政治或金融壓力下受益。

貿易戰升溫

美國川普總統週日在推特上表示，對美國實施關稅壁壘的貿易夥伴儘速取消這些貿易障礙與關稅，否則後果自負 (詳閱) 。上週五，川普威脅對歐洲汽車課徵 20% 關稅，回應歐盟對 6 月 1 日生效的美國鋼鋁關稅進行報復。歐盟決議對逾 30 億美元的美國商品課徵 25% 報復性關稅。

另外，報導稱美國可能限制中國企業投資美國科技公司，美中貿易紛爭加劇，又刺激股市大跌。

川普貿易顧問 Peter Navarro 週一表示，財政部將公布一份聚焦中國的報告，但關於其他國家，「目前檯面上沒有任何事情。」

各貨幣交易

日圓對美元上漲 0.2% 至 1 美元兌 109.76 日圓。美元兌日元一度下跌至兩週新低 109.38。

澳元兌美元下跌 0.4% 至 0.7409 美元，因為澳洲與中國貿易關係密切，是中美貿易戰中的核心，澳元也被視為人民幣替代品。

同時，商品掛勾的澳元、紐元、加元都表現疲弱，因為原油價格漲勢失去動力。

美元兌人民幣上漲，美元兌人民幣 (USD/CNY) 上漲近 0.6% 至 6.5448 人民幣，美元兌離岸人民幣 (USD/CNH) 上漲近 0.5% 至 6.5410 人民幣。

中國人行 24 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，這意味將釋出 1000 億美元以上，也就是與其他主要貨幣兌美元的表現相比，人民幣較可維持兌美元的力道。

歐元兌美元匯率上漲 0.39％至 1.17 美元，創下自本月 14 日以來最高。歐元延續週五漲勢，因地區經濟成長數據改善，且義大利政局再次承諾不會離開歐元區。然而，歐元對地區政治不穩定依舊脆弱，德國總理梅克爾在移民爭議上依舊受到壓力。

其他消息

土耳其在現任總統 Recep Tayyip Erdogan 於週日總統大選和議會選舉中獲勝後， 土耳其貨幣里拉 (lira) 兌美元和歐元均走跌，因為 Erdogan 被視為對市場不利的候選人，他拿下 52.2% 的選票，也免去了二次選舉。土耳其偏高的雙位數通膨、對外國 (尤其美元計價的資金) 的依靠，以及土耳其央行在 Erdogan 下一屆任內的獨立性都令投資者憂心忡忡。

週一稍早，1 美元兌 4.5373 里拉，接著上升至 4.6897 里拉；歐元則自早盤 5.2812 里拉上升至 5.4908 里拉。

UniCredit 分析師週一報告指出，「就我們對大選的預測而言，目前的結果與市場悲觀情況相吻合，因其假設宏觀經濟政策的制定將再度轉向貧困，因為總統向政府和央行施壓，要讓經濟進一步通膨。」

研究人員將稍早的里拉漲幅歸因於看空者減少，因此「除了基於不確定性降低而興起的空頭回補漲勢，如果我們的假設正確 (即目前制衡的政策會遭侵蝕)，里拉恐怕會很脆弱。」他們意指 Erdogan 意圖控制國內央行和貨幣政策。