安力IPO案公開申購凍結市場資金逾23億元 中籤率1.71%

散熱零組件廠安力（5223-TW）上櫃公開申購案今 (26) 日完成抽籤，參與申購合格件數達 8.8 萬件，申購倍數 58.47 倍，凍結市場資金 23.89 億元，中籤率僅 1.71%，安力將於 7 月 2 日以每股 27 元掛牌上櫃。

安力國際本次上櫃前公開承銷張數 4973 張，其中 3459 張採競價拍賣完成，競拍合格件 1418 筆，合格投標量 3.2 萬張，超額投標倍數 9.36 倍；今日完成抽籤的承銷案公開申購張數 1513 張，中籤率 1.71%。

安力深耕散熱應用機構件，提供精密金屬壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合製程，2017 年美系筆電大廠占營收比重已超過 40%，估今年比重將突破 5 成。

安力國際董事長許振焜表示，公司目前已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，為散熱產品機構件之外的多元創新應用，預估下半年營收也將走強。

安力國際深耕散熱風扇零組件領域超過 10 年，客戶端也包括系統廠及散熱模組廠，包括台達電、和碩、廣達、仁寶等大廠為其客戶，也是美系大廠筆電散熱風扇零件最大供應商。

安方統計，近 9 成客戶如雙鴻、超眾、建準及日本 Nidec 等皆為國內外知名上市櫃公司，今年美系筆電新機種上市，將持續保有相對穩健的成長動能，及優於同業的毛利率表現。

安力國際今年第 1 季營收 2.84 億元，毛利率也提升到 30%，許振焜表示，以往安力國只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增散熱鰭片組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在 50% 以上，看好今年整體業績將逐季成長。

安力國際 5 月合併營收達 1.36 億元，年增達 44%，累計 1-5 月合併營收 5.19 億元，年減 0.27%。

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