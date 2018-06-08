安力-KY下週一起競拍 每股底價25元 今年蘋果訂單灌頂 營運看升

台筆電散熱機構件廠安力 - KY(5223)預計 7 月初掛牌上櫃，配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，公開承銷 4325 張，其中 3459 張採競價拍賣，競拍期間為下週一 (11 日) 至下週三 (13 日)，底價為每股 25 元，預計下週五(15 日) 開標。今年現金股利方面，若以上櫃後掛牌股本計算，本次競拍得標者每股可配發現金股利近 2 元。



安力 - KY 深耕散熱應用金屬機構件，能提供精密金屬機構件一站式之壓鑄、沖壓、CNC 多樣且客製整合服務。此外為符合電子產品越做越薄、商品週期性短的趨勢下，該公司導入自動化機台、機器人手臂，透過優化管理提高模具精準度、高良率，有效縮短交貨時程。



安力 - KY 客戶群 9 成為國內、外上市櫃業者，其風扇客戶有日本 Nidec、建準 (2421)、台達電(2308)；散熱模組客戶有古河、超眾(6230)、雙鴻(3324)、力致(3483) 等，也藉此間接打入蘋果 (Apple) 筆電供應鏈，營收貢獻逐年穩定成長，於 2017 年佔比達 5 成以上。



該公司 2016 年與 2017 年合併營收分別為 13.99 億元、13.98 億元，EPS 分別為 1.8 元、2.25 元，首季合併營收為 2.84 億元，毛利率 30%，每股盈餘 0.3 元，甫公告之 5 月營收 1.36 億元，較去年同期的 0.95 億元成長達 44%。累計前 5 月合併營收為 5.19 億元，與去年相當。



受惠今年蘋果筆電新機種上市，下半年蘋果占比將持續上升，獲利有望隨拉貨潮逐季成長。除筆電相關產品外，該公司亦已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，係散熱多元創新應用，為未來營運增添成長動能。

