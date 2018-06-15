安力國際完成上櫃前競拍 得標均價每股40.16元

散熱模組機構件及 NB 機內金屬件供應商安力國際 (5223-TW)，將在 7 月 2 日掛牌上櫃交易，股票承銷案競價拍賣作業今（15）日完成開標，最低得標價格為 35.72 元，最高得標價格為 55 元，各得標單價格及其數量加權平均價格為 40.16 元，依此計算，本次辦理公開申購的承銷價格每股 27 元，

安力國際本次上櫃前公開承銷張數 4973 張，其中 3459 張採競價拍賣完成，本次競拍合格件共 1418 筆，合格投標量 3 萬 2376 張，超額投標倍數高達 9.36 倍，另外，承銷案公開申購張數為 1513 張，公開申購期間為 6 月 20-22 日，並於 6 月 26 日公開抽籤。

安力深耕散熱應用機構件，提供精密金屬壓鑄、沖壓、CNC 加工一站式整合製程，2017 年美系筆電大廠占營收比重已超過 40%，估今年比重將突破 5 成。

安力國際董事長許振焜表示，公司目前並已切入汽車 LED 燈散熱片、衛星導航遮蔽片、光通訊伺服器連接器及燃氣表零組件等多項產品，也為散熱產品機構件之外的多元創新應用，預估下半年營收也將走強。

安力國際深耕散熱風扇零組件領域超過 10 年，是業界少數可同時承作沖壓及壓鑄製程的廠商，客戶端也包括系統廠及散熱模組廠，包括台達電、和碩、廣達、仁寶等大廠為其客戶，也是美系大廠筆電散熱風扇零件最大供應商。

公司統計，近 9 成客戶如雙鴻、超眾、建準及日本 Nidec 等皆為國內外知名上市櫃公司，今年美系筆電新機種上市，將持續保有相對穩健的成長動能，及優於同業的毛利率表現。

安力國際今年第 1 季營收 2.84 億元，毛利率也提升到 30%，許振焜表示，以往安力國只向美系筆電大廠出貨散熱模組風扇框架，今年新增散熱鰭片組零組件，推估美系筆電大廠今年占安力營收比重可望維持在 50% 以上，看好今年整體業績將逐季成長。

安力國際 5 月合併營收達 1.36 億元，年增達 44%，累計 1-5 月合併營收 5.19 億元，年減 0.27%。