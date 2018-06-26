川普怒噴：沒想到啊 哈雷竟然是第一個投降的美國公司

「我很吃驚，哈雷居然是第一個『投降』的美國公司，」川普周一在 Twitter 上如此表示。

哈雷 · 戴維森（Harley-Davidson），這家知名摩托車製造公司多年來一直是美國的象徵之一，昨日因扛不住貿易戰背景下歐盟對美國摩托車加征高額關稅的壓力而宣布將增加海外產量。

華爾街見聞提及，這是美國機動車行業企業首次表態將因貿易戰威脅而轉移生產，也是首批因美國貿易夥伴實行報復性關稅而被迫出走海外的美國大企業之一。

哈雷的決定簡直是對川普赤裸裸的「打臉」。畢竟，川普正是高舉着保護美國企業的口號開打貿易戰的，去年年初他還會見了哈雷的高官們。他們清一色地騎着炫酷的哈雷摩托登場，惹得川普大喊「我愛威斯康星州！」，「哈雷！美國製造！」

現在，川普當然對哈雷的決定非常不滿，他在 Twitter 上公開抱怨對哈雷的失望：

為了他們，我拼了老命，才最終讓他們能夠不用支付關稅就把產品銷往歐盟。關稅只是哈雷的藉口——你們要有耐心！Make America Great Again！

但哈雷確實也會被貿易戰搞得苦不堪言。

歐盟上周五開始實施向包括摩托車在內的美國進口商品徵收 25% 的報復性關稅。本周一，哈雷在遞交美國證監會的文件中表示，歐盟進口美國摩托車的關稅從 6% 飆升至 31%，預計將導致每一輛銷往歐洲的摩托車成本增加 2200 美元，而他們將不會上調零售和批發價。公司預計，他們可能面臨的歐盟關稅將高達 1 億美元。

CNBC 分析湯森路透數據和哈雷戴維森的成本預期認為，歐盟關稅將導致該公司今年的利潤下降 5%-8%。

因此，哈雷將銷往歐洲市場的摩托車生產更多地轉移到海外工廠是無可厚非的。該公司在澳洲、巴西、印度和泰國都設有生產工廠。