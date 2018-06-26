降準對保險業直接影響小 保險龍頭股或迎估值修復

日前，中國人民銀行決定從7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

據證券日報報道，業内人士認為，央行年内三次降準對保險業的直接影響較小，但降準會進一步釋放流動性，在自身發展規律及利好因素的主要影響下，下半年保險龍頭股有望迎來估值修復期。

中信建投指出，上周，十年期國債收益率小幅下行，收於3.55%，仍然處於相對高位，保險債券投資收益仍較為樂觀。新單保費累積同比負增長逐步得到緩解，隨著代理人對長期保障型産品理解和銷售技能的改善，全年有望實現新業務價值的正增長。目前，上市險企新業務價值在内含價值中的佔比已經進入高位，從行業層面看，新業務價值增速承壓無礙内含價值維持20%以上的高增長。當前保險板塊估值僅為0.79倍-1.1倍P/EV(價格和内含價值比)，具有較高的配置價值。

萬聯證券研報指出，在保障型業務增速加快、利率高位加速利潤釋放的背景下，看好保險公司長期價值增長，在業務改善、投資收益、價值提升這“三駕馬車”的帶動下，下半年保險股將迎估值修復良機。

來源：證券時報

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