別擔心鋼鐵關稅 Campbell濃湯罐頭只用了2.6美分的鋼材

據《巴倫》周刊 (Barrons) 報導，金寶湯公司 Campbell Soup (CPB-US) 雖然面臨困境，但其股價已達歷年新低，有機會讓投資人逢低買進。

前幾週美國商務部長羅斯 Wilbur Ross 於《CNBC》大力「行銷」金寶湯公司產品，引發外界關注。

Ross 表示，外界對美國總統川普提出的「鐵鋁重稅」十分關心，但以金寶湯公司出產的湯罐頭為例，其鋼鐵含量，僅約 0.026 美元的價值 (金寶湯罐頭在美國 7-11 的售價，約 1.99 美元)。

美國商務部長羅斯 Ross 拿 Campbell 濃湯圖 / 圖：CNBC

Ross 解釋，這意味著，25% 鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，不會削弱消費者的購買力。

此外，雖然近期零售業者大戰不停的延續著，沃爾瑪 Walmart (WMT-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Dollar General Corp (DG-US)、CVS Health Corp (CVS-US) 等都希望分一杯羹，而近期金寶湯又與沃爾瑪因折扣量鬧得不愉快。但《巴倫》認為，這也是金寶湯的轉機，可藉此進入其他的零售商，拓展通路。

截至 7 月份的年度財報顯示，金寶湯預計收入應增長 1%，而每股收益應增加 2%。

金寶湯股價週五 (9 日) 上漲 1.09% 來到 43.61 美元。