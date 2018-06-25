〈0050生日〉臺灣50定期定額最愛 上市每月買 現在已有三桶金

臺灣首檔 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 上市掛牌至今年滿 15 年，資產規模由 43 億元最高成長至 1246 億元，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，元大投信總經理劉宗聖表示，臺灣 50 ETF 也是定期定額投資人的最愛，若上市時每月固定投入 1 萬元，至今累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

元大投信董事長黃古彬指出，0050 為台灣第一檔 ETF，追蹤指數為臺灣 50 指數， 2003 年 6 月 30 日上市，本月底上市將滿 15 周年，資產規模已逾 750 億元，報酬率達 250%，年複合成長也有 7~8%。

元大投信總經理劉宗聖表示，臺灣 50 ETF 在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，去年起每年配息兩次，平均殖利率達 3.17%，且連年完成填息，平均填息天數 42 天，最快更曾有過 2 天填息的紀錄，最慢 232 天，因為填息優勢，這檔 ETF 不會出現賺了股息、卻賠了價差的狀況。

劉宗聖指出，若在臺灣 50 上市時，單筆投入 10 萬元，截至今年 5 月底，累積資產價值達 29.4 萬元，至今翻三倍，其中庫存價值 21.9 萬元，占資產價值貢獻 75%；累積股息 7.5 萬元，占資產價值貢獻 25%。

若上市時，定期定額每月固定投入 1 萬元，截至今年 5 月底，若將股息以現金持有，累積資產價值達 260 萬元，而領取股息後隨即再投入，累積資產價值已逾「三桶金」、達 345 萬元。

臺灣 50 ETF 不論在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，這也是 0050 能夠擄獲眾多投資人青睞的重要關鍵，截至今年 5 月底受益人數超過 5.8 萬人，是退休理財、定期定額等中長期投資首選。

金管會副主委鄭貞茂也說，年輕人常說買不起大立光、買不起台積電，現在買一張 0050 就可擁有大立光、台積電，等於不用很多錢就有權值股，金管會也鼓勵定期定額投資 ETF。

展望元大投信接下來的 ETF 產品與發展規劃，劉宗聖指出，近年來元大除了在台灣 ETF 市場發行股票、債券、商品、外匯等 4 類與正向 1 倍、槓桿 2 倍、反向 1 倍、Smart Beta 等 4 種商品外，近年更邁向國際化發展，包含中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等，今年有機會為馬來西亞催生第一檔槓桿型 ETF，並期許勞退、退撫基金能夠擴大對 ETF 投資。