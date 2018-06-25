「央行的央行」：銀行正在用雷曼式把戲掩蓋債務

有著「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）周末發布了一份重磅年度報告，它對投資者和央行行長們來說是個發人深省的讀物。

國際清算銀行警告，銀行們可能採用了雷曼兄弟當年用過的招數來掩蓋他們龐大的對外借款，報表確實是被粉飾過的。

該行介紹，銀行們粉飾報表的主要方法就是利用了監管文件上報的日期，包括季末和年末。

這種粉飾方法並不難，通過庫藏股市場就可以操作。聯準會以極低的利率操作逆庫藏股，向銀行提供公債、收回銀行體系的流動性。由於公債屬於高質量抵押品，因而持有的公債越多，銀行的報表數據就比真實情況好看得多。

每一個季末，一級交易商都會出售持有的風險資產、購入公債。這是銀行在季末時用於應付監管審計、並優化損益而採取的一種低成本措施。只需要每年操作四次，它就可以使債務比例維持在監管要求的範圍之內。

其中一個要求就是巴塞爾 III 槓桿比例要求。這一比例要求在一些監管上報規則中是基於季末數據的，但在依照其他監管要求計算的時候卻是建立在當季日均數值的基礎上的。而前一種情況刺激着銀行在上報監管文件的日期內壓縮他們的風險敞口，特別是在年底的時候。

為何選擇庫藏股市場？因為作為抵押借貸的一種形式，庫藏股令銀行獲得短期融資資金，從而使得其資產負債表擴張。這些資金又可以通過逆庫藏股釋放出去，相應獲得的抵押品則可以用於進一步的借貸，這是一種循環再抵押。

在季末，銀行可以通過結束部分逆庫藏股合約、獲得融資資金從而使得資產負債表的增長態勢扭轉。這種壓縮方法會改變銀行在數據上報期內的槓桿比率，使得銀行報表更加符合監管要求。

需要說明的是，聯準會在公開市場上的部分操作的名稱與中國央行相反，其逆庫藏股是向銀行等投放公債，從而收回流動性；而庫藏股則是釋放流動性。

上述展示了銀行是如何有意使他們的資產負債表看起來比他們在短期聯準會操作的幫助下表現得更好，這個辦法恰好與十年前那個臭名昭著的雷曼兄弟「庫藏股 105」操作伎倆高度類似。

當年，雷曼高層曾拚命掩蓋經營風險，想讓財務狀況看起來比實際情況更健康。2001 年，雷曼首次採取了「庫藏股 105」操作手法，在破產前的幾個月裡更是完全依賴於這種手段。他們曾經將 500 億美元資產臨時移出資產負債表來掩蓋債務危機。

庫藏股 105 交易方式看似與一般證券庫藏股協議相似，但不同之處在於，一般庫藏股交易抵押品扣減率為 2%，即抵押方每借 100 美元，需要以價值 102 美元的債券作抵押，而雷曼是以 5% 的扣減率進行交易，即每借 100 美元資金的抵押品價值為 105 美元。會計準則將這種操作歸結為「銷售」而非「融資」，這就意味著，雷曼一方面可以從市場獲得短期資金來償還債務；另一方面，可以從資產負債表中暫時抹去問題資產，讓賬面看起來漂亮些，等季結過後再把它們重新移回資產負債表。

那麼，這種粉飾資產的遊戲聯準會是否知道呢？此前，美國金融部落格 Zerohedge 曾提及，「聯準會上調逆庫藏股參與者的最大配額，也即允許銀行大肆粉飾資產負債表。」

換句話說，為了幫助銀行看起來比實際情況更加健康，各國央行們基本上都在削弱本國貨幣政策的影響，特別是聯準會。