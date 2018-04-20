BIS：3月人民幣匯率指數降至125.76 創21月最大跌幅

國際清算銀行 (BIS) 最新公布，3 月人民幣實際有效匯率指數 (REER) 降 1.45% 至 125.76，結束連續 3 月上行，而 1.45% 的單月跌幅也創 2016 年 6 月以來最大，上月修正後升幅為 4.06%。

至於 3 月名目有效匯率指數 (NEER) 則上升 0.11% 至 121.98，為連續第 3 個月上升，上月修正後為升 2.76%。

根據 BIS 公布的數據顯示，今年以來，人民幣實質有效匯率累計漲 3.45%，名目有效匯率累計漲 3.54%。在 2017 年，人民幣實質有效匯率累計跌 0.99%，名目有效匯率累計跌 0.64%，創下 2003 年以來首次連續 2 年下跌走勢。

2016 年的人民幣實質有效匯率累計下跌 5.69%，名目有效匯率則下跌 5.85%，為 7 年來首次出現下跌，且跌幅創下 2003 年以來最大。

BIS 的有效匯率指數是基於 2011-2013 年貿易資料權重，並以 2010 年為基期。在人民幣指數的權重中，歐元、美元和日元分列前 3 位。

匯市方面，由於美元指數回落，加上港匯多次觸及弱方兌換保證後反彈，市場結匯需求增加，帶動在岸人民幣 (CNY) 一度升至 6.26 水平，創逾 3 周最高，但其後匯價升幅顯著收窄。CNY 兌美元昨收報 6.2778，升 76 點子。官方人民幣中間價設在 6.2832 水平，較上日下跌 15 點子。

另據國家外管局數據顯示，今年首季，銀行累計結售匯逆差 183 億美元，累計涉外收付款順差 107 億美元，而去年同期則錄得逆差 252 億美元。

《星島日報》引述外管局新聞發言人王春英表示，當前外匯供求比較平穩，外儲總體穩定，人民幣匯率在市場力量的推動下，呈現了有升有貶、雙向波動的態勢。王春英指出，近期的國際金融市場波動性還會有所上升，而跨境資金流動總體平衡的大格局不會改變。同時，內地的外債風險可控，外債規模在合理範圍之內。