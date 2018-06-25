崇越旗下安永鮮物進駐板橋商圈 食品與觀光餐飲目標貢獻集團一成業績

崇越集團 (5434) 轉投資生鮮品牌《安永鮮物》健康超市，與《Global Mall 環球購物中心》攜手合作，繼南港車站店之後，再進駐板橋車站 b1 美食街內。看好未來板橋站四鐵共構的優勢，安永鮮物創辦人、崇越集團董事長郭智輝表示，集團希望在 2020 年達到營收 300 億元目標，食品與觀光餐飲則希望占集團總營收 10%。《安永鮮物》健康超市進駐板橋車站 b1 美食街內，崇越科技董事長賴杉桂表示，「這是《安永鮮物》再度回歸新北市的首家旗艦店，希望藉由環球長期深耕板橋地區的成功經驗，讓《安永鮮物》能更加融入新北市居民在地生活，共創雙贏佳機。」他也表示，將科技業管理的高標準帶入食品與餐飲業，並預告下半年將與運動產業合作，積極佈局大健康產業是崇越接下來推動的目標。



《安永鮮物》包含新開幕的板橋車站店，共計全省 9 家獨立門市、16 家駐點專櫃、1 家網路商城，獨立門市主要分布於新竹以北一帶，預計 2018 年底可達 30 家門市與專櫃。而《安永鮮物》板橋車站店本月 15 日起試賣至今，每日業績皆比平日平均成長七倍以上。



崇越集團去年合併營收為 237.81 億元，半導體材料暨電子材料銷售佔比為八成，其餘為太陽能、環保工程與廠務系統工程等。民生食品產業包含，安永生技 (水產加工)、安永生活(安永鮮物健康超市)、宜蘭安永樂活(安永心食館觀光工廠)、名人餐飲(美食百匯 BUFFET) 等事業之營收約達 2.4 億，約占集團總營收 1%。





