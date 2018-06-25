調查：新西蘭央行料維持低利率不變 因成長放緩且貿易陰霾罩頂

新西蘭央行本周料將維持利率不變，並暗示短期內不會收緊貨幣政策，因通脹表現溫吞，且全球貿易摩擦升溫令已然放緩的經濟籠罩陰霾。

接受路透調查的16名分析師均認為，新西蘭央行周四召開利率會議時將決定維持利率在1.75%不變。

市場密切關註新西蘭央行總裁奧爾(Adrian Orr)會否調整央行政策聲明措辭。奧爾在3月接下總裁一職，誓言簡化央行溝通。

「奧爾可能決定簡單調整5月聲明的措辭，抑或打破傳統，撰寫一份全新的聲明，」凱投宏觀(Capital Economics)分析師在研究報告中指出。

他們表示，「我們認為前者的可能性似乎最大」，奧爾可能重申利率將在當前水平上保持一段時間，同時提醒人們注意弱於預期的GDP。

盡管主要經濟體因全球貿易強勁而穩健成長，但主要央行一直在設法提振疲弱的通脹。如今，全球貿易則受到美國總統特朗普的「美國優先」政策引發的貿易摩擦的威脅。

新西蘭也不例外，該國第一季整體通脹率降至1.1%，僅略高於央行的中期目標1-3%區間的低檔。

今年新西蘭第一季國內生產總值(GDP)增速放緩至0.5%，低於央行預估，顯示該國經濟可能因房市降溫和企業信心下降而進入疲弱階段。

「下檔風險升高，我們預期經濟增長率自此將很難超過趨勢水準，」澳新銀行資深分析師Liz Kendall表示。「新西蘭央行仍將謹慎行事，直到通脹顯示出有更多的上升跡象。」

14位對周四利率決議做出預測的分析師中，有13位預期新西蘭央行在2019年第一季結束前都將維持利率不變，有八人預測在明年第三季結束前將會升息。

對全球貿易戰的擔憂亦令前景更加黯淡。

「全球經濟強勁增長被貿易保護主義擡頭所抵銷的風險上升，盡管迄今各國所采取的行動不太可能對新西蘭經濟帶來太大的沖擊，」ASB分析師在研究報告中表示。

「我們預期新西蘭央行將按兵不動，並發表立場中性的聲明，內容和5月的聲明差不多；不過風險可能略為偏向於央行在更長時間內維持官方隔夜拆款利率不變。」

來源：路透惠靈頓6月25日

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