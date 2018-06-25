手機直播平台映客上市聆訊過關 集資2-3億美元 最快本週公開招股

手機直播平台映客的母企映客互娛已通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，預計募資 2-3 億美元 (約港幣 15.6-23.4 億元)，最快於本週公開招股。

映客估計會在本週更新招股書，披露最新的資料。根據映客今年 3 月 23 日遞交的招股書內容顯示，映客 2015 年、2016 年、2017 年營收分別人民幣 2870 萬元、人民幣 43.34 億元、人民幣 39.41 億元；純利為人民幣 146 萬元、人民幣 5.68 億元和人民幣 7.91 億元。

主營直播業務方面，映客 2017 年的直播月活數從第一季的 2212.4 萬人次，上升到第四季的 2518.4 萬人次。儘管映客直播用戶數量增長放緩，用戶粘性則表現優異，月均每付費用戶充值金額呈現明顯上漲趨勢，由 2016 年第三季的峰值人民幣 1.86 億元，飆升到 2017 年第四季的人民幣 6.73 億元。

大陸移動互聯網大數據監測平台 Trustdata 今年 4 月 27 日發佈的《2018Q1 中國移動互聯網行業發展分析報告》強調，映客在娛樂直播行業領跑，以 1831 萬的使用者規模成為娛樂直播市場的第二大巨頭，日均啟動次數從 2017 年 9 月的 2.7 次到 2018 年 3 月份的 5.3 次，增勢迅猛。

上市前，映客創始人奉佑生持股為 20.94%，多米線上、昆侖萬維、映客常青、紫輝聚鑫、廈門盛元、嘉興光信、金沙江朝華、騰訊、宣亞國際分別持有不等股權。其中，多米線上持股為 14.59%、昆侖萬維為 10.23%、紫輝持股為 7.29%。騰訊、宣亞國際持股不足 1%。