嘉楠耘智後 億邦國際遞件香港上市 區塊鏈業務佔比近95%

比特幣礦機生產商億邦國際昨 (24) 日正式向港交所 (0388-HK) 遞交上市申請。初步文件顯示，億邦國際截至去年底營收年增 7.1 倍，其中 94.6% 來自區塊鏈業務。

根據初步招股檔顯示，億邦的主要業務為 ASIC 晶片設計、電信業務以及設計、生產及銷售區塊鏈處理器或「BPU」，及通常所指的「礦機」。

根據艾瑞諮詢報告，2017 年億邦的市佔率按銷售收益計達 11.0%，按已售算力計為 10.9%，躋身全球 3 大比特幣挖礦專用 BPU 生產商之一。公司主要「礦機」銷售品牌為「翼比特」。

初步文件顯示，截至去年底收入人民幣 9.78 億元，年增 7.1 倍，其中 94.6% 來自區塊鏈業務；5.4% 來自電訊設備。去年純利升 29.37 倍至 3.77 億元。

毛利率方面，截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度，公司取得較高的毛利率分別 54.9%、47.8% 及 53.9%。

截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度的年度溢利分別為人民幣 2420 萬元、人民幣 1110 萬元及人民幣 3.85 億元。

億邦國際計劃集資所得預計未來 4 年用於開發及推出能夠進行比特幣，及其他加密貨幣挖礦工作的新型 BPU 產品；進一步開發並提供包括採用 5G 科技在內的全新電信產品；用作建設位於浙江杭州及內蒙古烏海的新生產設施；加大力度投入企業品牌及營銷活動；開拓海外業務；在北美設立海外組裝設施並於北美及歐洲開設銷售及客服中心以及維修辦事處；及未來 2 年內用作一般營運資金。

外電早前報導 3 大比特幣挖礦機生產商均有意來港上市，除於今年 5 月已交上市申請的嘉楠耘智及提交申請的億邦外，佔全球挖礦機市場佔有率約 75% 的比特大陸 (Bitmain) 亦不排除會來港上市，3 者佔全球比特幣挖礦機市場逾 9 成市佔。