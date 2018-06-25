港交所公佈美團點評提交上市申請 2017年淨虧損189億

港交所今 (25) 日正式公佈，美團點評提交上市申請，將採用「同股不同權」架構，這是繼小米之後，第二隻以「同股不同權」形式赴港上市新股。美團點評 2017 年營收人民幣 339 億元，淨虧損人民幣 189 億元。

稍早傳出美團點評在料港集資 60 億美元 (約港幣 468 億元)，估值目標為 600 億美元 (約港幣 4680 億元)，與小米估值相當，小米的估值為 539 億美元至 690 億美元。美團點評並計劃於 8 月 30 日通過上市聆訊，於 9 月 26 日正式上市。

招股書顯示，美團點評總收入由 2015 年人民幣 40 億元增加至 2016 年人民幣 130 億元，並於 2017 年進一步增加至人民幣 339 億元。於 2015 年、2016 年及 2017 年，分別錄得虧損人民幣 105 億元、人民幣 58 億元及人民幣 190 億元。

倘排除可轉換可贖回優先股公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支、投資公允價值收益 /(虧損)、出售投資及附屬公司收益 /(虧損)、已終止經營業務收益 /(虧損) 以及收購所得無形資產之攤銷的影響，則於 2015 年、2016 年及 2017 年，分別錄得經調整虧損淨額人民幣 59 億元、人民幣 54 億元及人民幣 29 億元。

過去幾年，美團點評一方面面臨著阿里、攜程這些巨頭的競爭，另一方面也進行了很多投資佈局，尤其在餐飲及其上下游建立了生態的閉環。

美團點評已相繼投資了屏芯科技、K 米、錢袋寶、美菜、餐飲老闆內參、智慧圖等多個企業。其中，美團點評收購錢袋寶是為解決支付牌照問題，錢袋寶支付牌照完整，互聯網、行動電話、收單全國及跨境支付牌照。

2018 年 5 月，美團點評全資收購餐飲 SaaS 服務企業屏芯科技。

一如稍早報導，美團點評聯席保薦人為：高盛、摩根土丹利、美銀美林及華興資本。