魔鬼藏在細節裡 分析師：商品走勢歧異暗示全球經濟正在趨緩

美國經濟一直強勁，但 Economic Cycle Research Institute 共同創始人 Lakshman Achuthan 認為在一個極不尋常的地方出現了全球經濟放緩的證據：皮革等非期貨交易的敏感工業材料，通常是生產線上的初級產品，其價格走勢是經濟活動的指標。

Achuthan 指出，「這些產品的價格非常敏感，往往搖擺不定，波動性也大，但他們在價格方向上的指引性非常明顯。」

基於這些特點，這位經濟學家說：「無疑地：經濟正在放緩。」

牛皮會是經濟的指標？ （圖: AFP）

Achuthan 表示，商品市場出現的異常分歧正在掩蓋全球經濟放緩的跡象。石油和銅等更受關注的期貨商品，例如委內瑞拉的產油量大幅下降等就是其中一個例子。

他解釋，「首先是各項基本材料供應衝擊的匯流，接著會對石油或工業金屬等產品出現負面供應衝擊，然後各式各樣的衝擊同時出現，人們會誤以為經濟似乎比實際情況要強勁得多。」

在今年之前，期貨商品及非期貨商品的價格移動方向一致。之後一度分裂，Achuthan 現在認為這種一致性重回主流。

他說，「兩者之間的分歧將透過期貨商品走跌而消弭。」「目前二者出現同步訊號，代表全球經濟成長正在放緩。尤其是注意國外指標，這一點尤其明顯。」

國際經濟狀況一直在惡化，包括了歐盟經濟活動四分之一的歐洲最大經濟體德國，最近公布了 18 個月來最慢的製造業成長。

Achuthan 補充說：「還不到經濟衰退的階段，但經濟肯定會放緩。」「但當領先指標開始走空，包括商品通膨和 PMI 以及類似指標時，那些與製造業相關的指標也都開始下降。」

除了第二季出現反彈外，預計今年美國經濟成長將擴張，並將在明年減縮。經 FactSet 調查的經濟學家預測，2018 年成長 2.8%，2019 年成長 2.4%。