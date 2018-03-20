〈臺灣金展望〉年金改革18%優存歸零後 臺銀有一大隱憂

臺灣金今 (20) 日舉行新春記者會，臺銀表示，由於背負政策性存款，導致資金成本高於同業，今 (2018) 年 7 月 1 日政府將實施年金改革，臺銀為 18% 優惠存款政策銀行，屆時額度減額或歸零的優惠存款，將轉成一般存款，資金恐怕轉往其他金融機構，這是臺銀目前面臨的挑戰。

臺灣金暨臺銀董事長呂桔誠表示，臺銀將積極管理資產和負債，力求收益的成長以及內部結構的穩健，未來也要採取優化存款結構措施，來降低資金成本。

展望今年營運主軸，呂桔誠表示，國內、外通膨和國際利率壓力等干擾因素仍多，不過政府積極推動基礎建設，可望進一步拉抬台灣經濟成長動能，而臺銀今年除了擴大經營規模外，也要拚提升海外獲利。

呂桔誠表示，臺銀今年將加速深耕亞洲市場，並促進亞洲與歐美地區的均衡發展，截至今年 2 月底，臺銀共設有 12 家海外分支及 4 家辦事處，繼泰國辦事處及澳洲分行後，今年也將赴德國法蘭克福、菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等設立辦事處，屆時國際據點將增至 20 個且橫跨歐、美、亞、澳、非五大洲。

除了積極海外布局外，呂桔誠指出，臺銀也將積極發展數位金融，截至今年 2 月底，臺銀已取得 19 項金融科技專利、審核中的有 29 項，另也開發人工智慧應用平台等數位化服務，同時也會積極推廣台灣 Pay 行動支付業務。