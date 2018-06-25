超微與海光合作搶攻大陸伺服器GPU市場 NRE訂單由創意通吃

外資圈傳出，超微與與其傳投資的天津海光，雙方合作將將原先的 CPU 延伸到 GPU 領域，推出針對大陸伺服器市場打造的繪圖晶片、繪圖卡、及加速卡，而相關的 NRE 委託設計業務將全部將由台灣 IC 設計服務公司創意 (3443) 負責，預計創意將因此合作案，今年增加 10 億元到 30 億元業績，今年營收將上看 150 億元，明年可望挑戰 200 億元，獲利同步大進補。超微自 2016 年與大陸天津海光先進科技合作，並成都海光微電子及成都海光集成等兩家合資子公司，合作方式則是，超微將 x86 的 CPU 專利與技術授權予海光微電子，海光微電就將 IP 授權給海光集成，由海光集成進行晶片設計，爾後再由海光微電子進行生產，最後再由海光微電子再晶片交給由海光集成出售。



而由超微和海光體系公司合作產出的伺服器 CPU 全部在大陸市場銷售，超微則獲得授權金及設計服務費用，並在晶片量產後有取權利金的挹注，將年上半年，雙方推出名為 Dhyana（禪定）的伺服器 CPU，將雙方的合作，開始帶入收割期。



近期外資圈則傳出，超微與海光體系公司的合作將進一步擴大，自 CPU 擴大到 GPU，針對大陸市場設計伺服器 GPU 及繪圖卡，與輝達（NVIDIA）的伺服器 Tesla 繪圖卡相抗衡，而 GPU 的 NRE 案將委由創意進行，晶片將交由台積電 (2330) 代工，亦即在超微和海光體系公司的新合作案中，台廠包括創意、台積電等會是最大受益者。