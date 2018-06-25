〈小米IPO〉小米今起招股 銀行券商加碼優惠搶客 看保證金反應再出手不遲

香港首隻「同股不同權」公司，小米 (1810-HK) 今 (25) 日起至本週四 (28 日) 公開招股，入場費港幣 4444.34 元，預計 7 月 9 日掛牌。銀行及券商摩拳擦掌，祭出各式各樣的優惠措施搶客。

就小米招股，不少券商早已公佈抽新股優惠，包括傳統免息、免手續費優惠，英皇及致富等亦提供免按金優惠，而時富金融及富途證券均推以大禮吸新客，前者送小米藍牙耳機及充電器，後者送小米手環及充電器；暗盤方面，民眾證券與耀才同樣提供買賣免佣金優惠。

民眾證券宣布，凡認購小米可享免入錢、免息、免手續費、免佣 (暗盤賣出) 的「4 免」優惠，即提供 100% 免息免手續費保證金借貸，客戶毋須出錢，可先抽 5 手，如暗盤時段賣出更可享零佣金優惠，務求將散戶認購新股成本降至最低。

另外，因應小米新股凍資效應，近期港元短期拆款利率 (Hibor) 全面抽升，市場預期小米正式招股時，保證金息率有機會衝上 3 至 4%。

恒生宣布今日至週四 (28 日)，經該行指定新股認購渠道以黃表認購小米新股可享優惠，包括透過網上申請指定貸款金額，可享新股貸款利息優惠，最低收費港幣 208 元，只適用於最低指定貸款金額港幣 39 萬元，實際年利率為 2.43%；最高指定貸款金額為港幣 599 萬元，「一口價」最高收費港幣 3408 元，實際年利率為 2.6%。

貸款按金最低為港幣 5.5 萬元，貸款額最高 9 成，如客戶就非指定金額之小米新股貸款，新股貸款金額之貸款年利率為 P 減 2.1%；如果經恒生個人 e-Banking 或自動化新股認購熱線認購，可全免認購新股手續費。

另外，英皇證券亦趁機推出新股認購優惠，新開戶可獲零息、零手續費、免入錢，上限為 5 手，新客於 7 月 9 日至 31 日期間可享小米買賣免佣優惠，不設上限。另一券商致富則推出新股保證金優惠，100% 保證金、免息、免按金。

券商更為小米預留證金額，耀才預留港幣 400 億元；海通國際預留港幣 300 億元；信誠預留 240 億元；英皇預留港幣 100 億至 150 億元；輝立預留港幣 100 億元；光大新鴻基預留港幣 100 億元；寶盛證券預留港幣 20 億元；致富預留港幣 10 億元。

機構投資大戶看好小米。日前有內媒傳出李嘉誠入股小米港幣 2.34 億元股份，大戶名單中更有馬雲和馬化騰，反映大戶與散戶對小米之憧憬出現分歧。

《星島日報》報導，耀才證券研究部總監植耀輝和民眾證券董事總經郭思治均認為小米估值過高，加上市場充滿避險情緒，相信投資者對新股參與度欠積極，再加上中證監日前披露對小米所提出了 84 條疑問令小米更欠說服力，建議投資者可留待招股的第三及四日，觀看保證金反應後才決定用現金還是用保證金抽新股。

各銀行券商優惠措施

耀才：頂頭槌客戶以電子方式認購可享達 95% 保證金；暗盤買賣佣金全免。

英皇：新客認購免息、免手續費、免入錢，最多可認購 5 手；於 7 月 9 日至 31 日買賣免佣，不設上限。

民眾證券：新舊客戶認購免息、免手續費、免入錢，最多可認購 5 手，暗盤買賣佣金全免。

金洋證券：新客認購免保證金息，按手數提供 90% 至 100% 融資，上限 100 萬元。

輝立：認購 20 萬元或以下的客戶免保證金息。

時富金融：新客認購免保證金息、免認購費，送小米運動藍牙耳機；現有客戶成功認購送小米充電器。

富途證券：指定新客開戶可獲小米手環；指定新舊客戶認購可獲小米充電器。

寶盛證券：認購送小米手環。

工銀亞洲：提供保證金特低利息或「一口價」優惠，於 6 月 25 日至 27 日經網上現金認購免手續費；上市首日買賣免佣。

恒生：經網上渠道認購，提供保證金特低利息或「一口價」優惠，貸款額最高可達 9 成；利用 e-Banking 渠道認購，免認購手續費。

永隆：指定客戶以現金或貸款經手機應用程式認購，免手續費。

資料來源：香港文匯報

