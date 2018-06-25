匯盈控股(00821-HK)擬收購從事提供多種加密貨幣礦池

匯盈控股(00821-HK)公布，6月24日，該公司間接全資附屬公司NITIAL HONOUR LIMITED與賣方莊永全就建議收購BTCC Pool Limited49%股權事項，訂立並無法律約束力之備忘錄。建議收購事項之代價將為1.47億港元，預期將

由買方以現金加代價股份支付，代價股份之發行價為每股1.5港元，發行價較上周五收市價每股1.63港元折讓約7.98%。

根據備忘錄，其中一項先決條件為目標公司將進行重組，據此中國公司將由目標公司間接全資擁有。重組之步驟及程序將以買方信納之方式進行及須遵照中國法律進行。根據備忘錄，莊永全將向買方承諾：目標集團(NITIAL HONOUR LIMITED及其附屬公司，於重組完成後將包括中國公司)於截至2019年6月30日止12個月之股東應佔經審核純利(除稅項及非經常或特殊項目後)將不少於3000萬港元，倘少於保證溢利，則買方將根據訂約各方將予洽商之公式所計算之金額以現金及╱或代價股份支付方式獲得補償。

中國公司為一間於中國成立之有限公司，主要從事提供多種加密貨幣礦池，挖掘者可通過連接置於全球的伺服器進行加密通訊。

由於備忘錄並無法律約束力，且備忘錄之條款有待備忘錄訂約各方進一步磋商後方可作實，因此建議收購事項會否成事尚屬未知之數。股東及有意投資者於買賣公司股份時務請審慎行事。

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