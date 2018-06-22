工商銀行(01398-HK)：截至2017年末投向綠色經濟領域貸款餘額約1.1億元

工商銀行(01398-HK)公布，近日，根據中國銀行保險監督管理委員會關於綠色信貸評價的有關要求，該行完成了2017年綠色信貸實施情況自評價工作。

自評結果顯示，2017年該行綠色信貸工作紮實、深入推進，綠色信貸結構進一步優化。截至2017年末，該行投向生態環保、清潔能源、節能環保、資源循環利用等綠色經濟領域貸款餘額約人民幣10991.99億元，較2017年初增長12.3%，高於同期公司貸款增速約3.5個百分點。2017年，該行積極倡導綠色發展理念，成功發布工銀ESG綠色指數；成功發行“一帶一路”綠色債券，該債券成為第一筆同時滿足國際和國内最新綠色債券標準的債券，併獲得權威機構國際氣候與環境研究中心(CICERO)評級最高的“深綠”評價。

近年來，該行將綠色信貸融入企業願景、發展戰略、信貸文化、政策製度、管理流程、産品服務等各個環節，建立起一套行之有效的綠色信貸長效發展機製。該行通過全面推進綠色信貸建設，倡導低碳運營，在提高客戶環保意識、推動經濟社會與資源環境協調發展的同時，促進了自身的可持續發展，實現了經濟效益、社會效益和生態效益的同步提升。

下一步，該行將不斷完善綠色信貸政策製度，推進綠色信貸統計系統建設，強化綠色信貸監督檢查，開展綠色金融前瞻性研究，加大綠色信貸創新力度，持續推進該行綠色信貸工作深入、有效開展。

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