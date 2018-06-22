騰訊(00700-HK)友邦(01299-HK)領漲 恒生力守牛熊線

港股先跌後升，恒生指數早段曾跌206點，創今年低位29089點，並跌穿250天牛熊分界線(29295點)。恒生指數收報29338.7點，升42.65點，升0.15%，力守牛熊線；恒生中國企業指數報11339.87點，跌24.79點，跌0.22%。成交990億元。
大市回升功臣之一的騰訊(00700-HK)低開高走，收397.4元，升0.151%；友邦(01299-HK)亦記一功，收報68.6元，升1.4%。
舜宇光學科技(02382-HK)舉行反路演之後，股價在多間大行唱淡下大插水，昨收市後發公布澄清，今日股價反覆向好，收145.9元，升2%，不過，全周仍累跌11%。碧桂園服務(06098-HK)續發揮「摩」力(摩根士丹利籲增持)，收市報11.44元，升1.02元，升9.789%。收市價與大摩給予的14元目標價仍有上升空間。
綠領控股(00061-HK)3點半後突急挫，一度急跌41.8%，報0.16元，創逾1年半低，收跌0.24元，跌12.7%。
指全周累跌970點或3%，連跌兩周。
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