【華冠投顧】武傑電台:加強版正式出爐!!!陳武傑老師贈送3檔好股!今天雷科漲停板!

武傑關注個股: 6207 雷科、2221 大甲、3661 世芯 KY、4190 佐登 KY、1783 和康生。

台股盤勢分析:

先彈再說

美股四大指數全面重挫下，台股早盤下跌 - 39 點開出，技術性賣壓湧出下，指數一度重挫 - 112 點；季線以下，低檔買盤開始加溫，跌勢縮小，收盤僅下跌 - 41 點作收，收在 10899 點，成交量 1487 億。

本周台股在『貿易戰升溫』下，加權指數下跌了 - 188 點；相對於外資這星期狂賣 - 480 億，這樣的跌幅也反應出『內資愛台灣』的決心。對於國際股市受到這樣『消息面』的沖擊，一般而言都是…『來的快、去的快』；也就說… 只要今天晚上美股不要再大幅重挫，川普也不要再有進一步的言論。展望下星期至少可以…『先彈再說』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6207 雷科、8111 立碁、2221 大甲、6155 鈞寶、2426 鼎元、6168 宏齊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2349 錸德、9958 世紀鋼、3504 揚明光、6150 撼訊、2456 奇力新… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估