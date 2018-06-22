【錢震宇專欄】小米變大米

小米科技原本預定 7 月 9 日或 10 日在香港及上海 (CDR) 兩地上市，不料卻傳出小米將延後 CDR，至於何時 CDR 目前沒有時間表。分析師猜測，大概是跟 A 股訂價過低有關，恐影響小米整體估值。說實在的，對於中國大陸第一家以硬體研發及生產消費性電子產品為主的公司，小米的估值及募資金額確實有其重要性，尤其在手機產品消費停滯之際，小米如何利用 CDR 打響名聲，確實令人關注。

不像阿里巴巴或是百度選擇先在美國 IPO，小米一開始就把市場放在香港及上海，多少顯示它作為大陸知名品牌的政治性正確，只不過到底 CDR 的募資金額比重多少，這問題卻困擾著小米。

日前，跟隨「兩岸暨跨境創新創業交流協會」前往北京參訪，有幸與小米科技的高層座談，當時小米總裁雷軍正忙著 CDR 的事情，而由小米副總裁祁燕、小米聯合創始人劉德出面。言談中，不難聽出小米作為準獨角獸企業的自負。祁燕說，「很多人問當初為何不取點響亮的名字，但誰知道現在小米這麼火紅」，

小米總部所在的清河區，也因為小米進駐而翻身，成了清河 CBD。

確實，沒有人想到一個缺乏核心技術，沒有軟體資源，更沒有通路的一家公司，能夠做起來，而且還做到手機全球市佔率前五。小米創辦人之一的劉德說，小米之所以能成功，可以歸結到三個因素，一是遇到了換購智慧型手機的「巨大風口」。2011 年，遇到了消費者換機潮，小米利用 SHARP 的晶片，做了第一批手機 31 萬台，放在網路上銷售，一下子就被掃光。

第二的因素就是「高性價比」，也就是我們說的高 CP 值。然而，對小米來說，一開始就打算進攻中低價消費性市場，但由於缺乏技術，也被批評是抄襲蘋果等手機廠牌起家。小米對此似乎也很淡然，只表示「小米手機是被大家呼喚出來的」，他們重視的是消費者的感受及使用者經驗，而且他們每年放在研發上的經費比重更是逐年增加。

最後談到第三個因素是「強悍的執行力」，小米雖然從小米手機起家，但現在重點卻放在生態鏈上，整個產品線不斷擴大，很多消費者一開始想像不到的小米都在賣，空氣清淨機、電動牙刷、雨傘、行李箱、玩具機器人、體重計、電鍋等。劉德說，他們設計部門不負責生產，所以想設計出什麼就設計出什麼，因為消費者的需求是很大的。

只不過面對市場質疑，小米終究被視作一個硬體公司，而非軟體公司，畢竟公司主要收入超過 80% 來自於硬體，這也導致他的市值往下調降到 550 到 700 億美元。過去的小米靠著「米粉」支持打出名號，且抓住中階消費者的消費心態，成立短短 8 年，業績快速成長，去年營收就高達 1146 億元人民幣，只是這一切都還未上市。

過去，大陸的市場紅利幫了小米一個大忙，建立起品牌，也爭到了面子。然而一旦上市或 CDR，就必然接受市場、內外資及投資人對公司全面性的檢驗，「愛國心」能否支撐小米讓大家對他產生信心，自稱是創新驅動互聯網公司的小米能否「讓小米變大米」不得而知，若許就是如此，小米對於 CDR 是既期待又怕受傷害！