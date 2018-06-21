美國「房奴」也心累：房價創歷史新高 可負擔能力降至近十年最低

擁有一個漂亮房子，是「美國夢」的重要組成部分之一。然而時至今日，這個夢想正在褪色。

全美不動產協會（National Association of Realtors）報告顯示，房地產市場持續火爆，全美所有類型的存量房屋價格中值在 5 月創出了歷史最高記錄，達到 26.48 萬美元，年增率漲幅 4.9%。這是全美房價連續第 75 個月呈現年增率增長。

另據彭博社援引數據供應商 ATTOM Data Solutions 發布的報告，當前這個季度，美國人民的房屋可負擔能力降至 2008 年晚些時候以來的最低水平。

房價漲至歷史最高位

根據美國房地產商協會的這份報告，現在美國房地產市場總體呈現出的基本面結構是：需求高漲、供應不足。

這導致二手房銷售已連續第二個月下降，即使現在正值傳統的房產交易旺季。數據顯示，經季節調整之後，5 月二手房銷售總量年增率下降 0.4%，至年化 543 萬戶。

在美國房屋銷售中占約 90% 的成屋銷售上月年增率下降 3.0%，為連續第三個月下降。

其他方面的數據也表現靚麗：

庫存：截至 5 月底，全美房屋庫存環比增加 9.8%，到 180 萬戶，但年增率減少 6.1%。這是連續第 36 個月年增率下降。按照當前的速度，尚未出售的房屋庫存能維持 4.1 個月的供應。而 6-7 個月的供應量才被認為是健康的供需關係。

流通速度：房屋在市場上從掛牌代售到最終出售的時間縮短到了 26 天， 明顯低於去年同期的 33 天。這是自 2011 年 5 月有記錄以來最短的。

全款購房：在 5 月所有售出房屋中，全款購房的占比達到了 21%，低於去年同期的 22%。其中，個人購房者占了多數，他們買了 15% 的房子，略低於去年同期的 16%。

抵押房出售：被銀行收回的止贖房和以低於未償還抵押貸款的價格賤賣的房屋在房屋銷售總量中的占比為 3%，是協會從 2008 年開始追蹤這項數據以來的最低比例。前者漲了 2%，後者占了 1%。售價低於市場價的不良房產銷售年增率下降了 5%。

在市場中占比較大的低端市場的供應尤為緊張。房屋抵押貸款利率回升至七年高位，購房對首次置業者來說變得更加昂貴。失業率處於十八年來最低水平刺激了購房需求。

房地產商協會首席經濟學家 Lawrence Yun 在報告中解釋:

今年春季的購買旺季里，湧入市場的房屋供應不足以滿足需求，這就是為何全美很多地區的房價增速持續超過收入增速、房屋掛牌還不到一個月便有買家出價的原因。

供應緊張的態勢短期內預計很難緩解。美國商務部周二發布的報告顯示，5 月房屋開工增長 5.0%，經季節性調整的年率為 135 萬戶，是自 2007 年 7 月以來的最高水平。但建築許可下降 4.6% 至年率 130.1 萬戶，為 2017 年 9 月以來最低。

房屋越來越難承受了

ATTOM Data Solutions 報告顯示，對於那些處於中間層的工薪階層來說，需要花費其收入的 31.2% 左右來供養一套房價處於中位數的房子。這顯著高於歷史平均水平（29.6%）。

通俗地說，美國購房者的房屋可負擔能力明顯下降了。

報告稱，房屋漲價，再加上抵押貸款利率走高，四分之三的工薪階層被擠出了購房市場。在被調研的地區里，有 64% 的地區出現了購房成本增長速度比當地薪資增長速度快得多的情況。

根據美國抵押貸款融資機構房貸美 FRE.N 的數據，上周 30 年期抵押貸款固定利率上升 8 個基點，平均為 4.62%。在聯準會上周進行今年第二次升息，並預計年底前再升息兩次後，抵押貸款利率可能會進一步上升。

ATTOM Data Solutions 高級副總裁 Daren Blomquist 表示：

由於房價的上漲速度持續超過薪資增速，即使抵押貸款利率不漲，潛在購房者的房屋負擔也加重了。