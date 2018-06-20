研究機構：房價上漲越快 生育率下滑越快

在世界多地，越來越多的年輕夫婦選擇「晚婚晚育」，生育率也持續出現下滑。感性的認知告訴我們，可能是不斷上升的房價和生活成本所導致。近日，美國的一家研究機構通過數據，證實了高房價與低生育率之間的相關性。

美國最大的房地產平台 Zillow 旗下的研究機構發布一份報告，顯示在一些房價上漲最快的地區，嬰兒出生率下降得最快；每當房價上漲 10% 時，25-29 歲女性群體生育率就會下降 1.5 個百分點。

這一趨勢在房價上漲最快的美國大城市中表現得最明顯，包括加利福尼亞州房價高昂的一些城市如洛杉磯、聖迭戈，得克薩斯州首府奧斯汀，紐約和西雅圖。

洛杉磯 25-29 歲婦女的生育率在 2010-2016 年之間下降了 17%，當地房價同期則上漲了 31%。而與 Zillow 建立的房價漲幅和生育率降幅之間線性關係預測值對比，洛杉磯 2016 年出生的嬰兒比預期少了 2588 個。

聖迭戈的生育率則下降了 19%，當地房價過去七年上漲了 34%；2016 年出生的嬰兒比 Zillow 的預測值少了 1148 個。

房價上漲、生育率下降的部分美國城市（數據來源：Zillow）

相比之下，過去幾年一些房價變動不大的城市，其生育率基本上出現了上升。例如亞利桑那州皮馬縣的圖森市（Tucson），當地房價在 2010-2016 年之間沒有變動，婦女生育率提高了 5%，出生嬰兒比預期多 340 個；又如巴吞魯日（Baton Rouge），該時期內當地房價下降 3%，出生率上升了 9%，較預期多出生了 228 個嬰兒。

房價變動小、生育率上升的部分美國城市（數據來源：Zillow）

從理論上說，經濟衰退可能導致生育率下降，而隨著美國經濟持續復甦，生育率應該出現上升才對。金融危機爆發後，美國生育率從 2007 年的 2.12 下降到 2010 年的 1.93。但美國經濟走出低谷持續回升後，2016 年的生育率卻進一步下降到 1.82。

Zillow 在報告中提及，2010-2017 年間，有一個變量發生了變化，那就是持續保持高增速的美國房價。過去幾年來，美國房價持續保持每年 6% 以上的速度增長，目前依然沒有放緩趨勢，預計接下來一年增速仍將高達 6.5%。

隨著小孩的撫養成本越來越高，加上持續上漲的房價，讓越來越多的無疑讓年輕夫婦推遲生育計劃，希望等到財務狀況更穩定之後，再將其提上日程；還有些夫婦，甚至直接放棄生育後代。

Zillow 高級經濟學 Aaron Terrazas 評論稱，夫婦選擇不要小孩或推遲生育有許多個人原因，而高房價與低生育率的相關性並不意味著絕對的因果關係。

他補充道， 30 歲以下女性的生育率下降是一個不祥的預兆。該數據也從另一層面反映出，住房成本上漲確實導致結婚和購買第一套住房的延遲，從而使創建家庭和生育的時間出現推遲。