習近平稱要警惕經濟增長仍乏力時貿易保護主義、民粹主義抬頭

中國國家主席習近平周四表示，現在要警惕的是，在經濟增長仍舊乏力時，貿易保護主義、孤立主義、民粹主義抬頭，各國要共同做大蛋糕，而不是打貿易戰，幹脆不做蛋糕了。

中央人民廣播電台央廣之聲援引習近平在會見全球首席執行官委員會特別圓桌峰會外方代表時講話稱，新形勢下要共贏的面向未來，攜手共進；世界命運應該用各國共同掌握，國際規則應該由各國共同書寫，全球事務應該由各國共同治理，發展成果應該由各國共同分享。

「不要好了傷疤忘了疼，國際金融危機也不就是前幾年的事情嗎，這個教訓並不遠，而我們現在並沒有完全的恢復，不要這個時候就開始自相殘殺起來，還是要共同做大蛋糕嘛。」習近平表示。

他強調，2017年的全球經濟是穩定向好的局面是個難得的成績，我們現在要警惕的是，在經濟增長仍舊乏力的時候，貿易保護主義、孤立主義、民粹主義擡頭，世界和平與發展面臨越來越嚴峻的挑戰。

「一些分歧不外乎是現有蛋糕怎麼切的問題，解決這個問題最好的辦法是繼續做大蛋糕，大家都可以分的更多，而不是大家都不做了，幹脆就沒有蛋糕了。」習近平稱，如果現在開展貿易戰，就是這個結果，過去的蛋糕就沒有了。

他稱，中國人講和氣生財，還是大家你好我好大家好，皆大歡喜。國際社會是個地球村，不應搞零和博弈。

中國商務部周四表示，美方貿易保護主義大棒對中國不管用，失去理性的行為不利於解決問題；無論美方態度如何變化，中方都將坦然應對，按照既定節奏堅定推進改革開放。

來源：路透北京6月21日

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