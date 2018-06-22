第一款折疊式AMOLED智慧手機今年可望上市

隨著消費者對大螢幕智慧手機的需求不斷增長，預計智慧手機的可折疊 AMOLED 螢幕將於 2018 年推出。

預計 2018 年出貨的 flexible AMOLED 中將包含約 0.001% 的折疊式 AMOLED 螢幕，預計到 2021 年將上升至 6%。

儘管 flexible AMOLED 螢幕市場上在 2017 年就已經有了平面和曲面螢幕，但大多數 flexible AMOLED 面板供應商還是計劃在幾年內將可折疊 AMOLED 投入量產。

「這項技術非常巧妙，即使手機關閉或折疊時，溫度感測也會運行，如果溫度過低，屏幕開始變形，樞紐變熱，達成自動校正。」GSMArena 於周一 (13 日) 時報導。

flexible AMOLED 顯示器已經迅速進入了旗艦智慧手機顯示器市場，面板廠商願意提供具有創新外形的差異化產品，這增加了高階產品銷售的利潤率。第一批帶折疊式 AMOLED 螢幕的智慧手機預計將在年底前推出。

製造商方面，三星顯示器自 2013 年以來展示了單折和雙折的 AMOLED 顯示器。該公司預計將於 2018 年為三星電子 (005930-KS) 量產首款可折疊 AMOLED 螢幕。

友達 (2409-TW) 開發出 5 英寸 1280x720 AMOLED 顯示屏，具有 4 毫米的雙向彎曲半徑。該公司表示，它可在不中斷的情況下彎曲超過 150 萬次。它包括一個集成的觸控傳感器和 4H 包膜。

京東方 (000725-SZ) 開發了 7.56 英寸 2048x1536 可折疊 AMOLED 顯示器原型，其彎曲半徑為 5 毫米，可靠地彎曲 10 萬次而不會斷裂。

手機廠商方面，據消息人士透露，華為已經向三星下訂了 6.9 英寸 AMOLED 螢幕的訂單。年底即將到來的 Mate 20 預期將搭載 6.9 英寸 AMOLED 顯示屏。

目前的智慧手機品牌專注於增加顯示器尺寸和比例，以最大限度地提高智能手機的可用性。這些新型可折疊螢幕將主要用於大尺寸高階手機，具有結合了智慧手機和平板電腦可用性的可變形顯示屏。然而，這可能會帶來更高的售價。