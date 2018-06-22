【永豐期貨】台指選擇權盤前－受制五日線反壓 台股震盪收小紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 32 點至 10707 點。價差方面，台指期為逆價差 - 234.07 點，電子期逆價差 - 10.11 點，金融期為逆價差 - 21.71 點。現貨部分，三大法人賣超 78.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2884 口至 253 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3891 口至 31277 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1907 口至 11780 口。

週三美股反彈，那斯達克指數更創新高，激勵週四台股早盤開高，盤面上由股王大立光及被動元件類股領軍上攻，一度收復五日線，不過今日亞股普遍疲軟走跌，影響指數漲幅收斂，在多方追價意願明顯不高下，指數呈現震盪整理態勢直至尾盤，終場加權指數上漲 13.63 點或 0.125%，收在 10941.07 點，成交量能 1373.87 億，較前一日縮減 436.35 億。今日八大類股除了紡織類股與造紙類股收黑，其餘皆收紅，其中以食品類股漲幅 1.11% 表現較佳，造紙類股跌幅 0.42% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上影線小黑 K 續守季線，但挑戰五日線反壓失敗，今日指數高低震盪僅 50 餘點，且大盤反彈成交量縮，短線指數空間受限，盤勢呈現震盪整理格局。觀察指數若能守住季線支撐不破，整理過後仍有反彈空間，惟操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 1.04，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.28% 降至 12.75%，賣權平均隱含波動率由 15.84% 降至 14.67%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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