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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2409   友達                    6474     34730    3481   群創                   -9974     -2464  
00677U 富邦VIX                 5195         0    00632R 元大台灣50反1          -8982         0  
2888   新光金                  3142      3768    2884   玉山金                 -8970    -26736  
2014   中鴻                    2105      3699    00637L 元大滬深300正2         -7055         0  
2323   中環                    2064    -14100    2371   大同                   -4656    -13820  
2337   旺宏                    2022     15098    2303   聯電                   -4650     -9116  
2882   國泰金                  1608     12805    2330   台積電                 -3413    -20261  
00693U 華頓S&P黃豆             1186         0    2317   鴻海                   -3089    -28602  
3017   奇鋐                     985      2305    2834   臺企銀                 -2204      -954  
00665L 富邦恒生國企正2          978         0    2344   華邦電                 -1980    -18247  
1605   華新                     940    -12767    2448   晶電                   -1842      2745  
2340   光磊                     869     -2019    2515   中工                   -1793     -6830  
1326   台化                     839     -1666    00633L 富邦上証正2            -1510         0  
00708L 元大S&P黃金正2           824         0    2324   仁寶                   -1507    -16796  
2356   英業達                   814     12924    2201   裕隆                   -1500     -9565  
2881   富邦金                   747      5666    1303   南亞                   -1447    -39091  
2812   台中銀                   636      1516    2887   台新金                 -1427    -14500  
3090   日電貿                   635      -663    00664R 國泰臺灣加權反1        -1349         0  
1312   國喬                     623       854    2349   錸德                   -1306      7025  
6449   鈺邦                     616     -1579    00655L 國泰中國A50正2         -1155         0  
1216   統一                     582      1607    2886   兆豐金                 -1086    -19950  
00733  富邦臺灣中小             567     -1649    2301   光寶科                 -1078     -9727  
2408   南亞科                   556     -1789    2313   華通                   -1071      -601  
2419   仲琦                     545       883    2367   燿華                   -1039     -1064  
2347   聯強                     544      1260    00676R 富邦臺灣加權反1        -1013         0  
6120   達運                     528     -1795    2892   第一金                 -1000     -7615  
3026   禾伸堂                   524       518    1314   中石化                  -917     -5694  
1301   台塑                     477     -3881    2880   華南金                  -879    -12652  
1409   新纖                     471      7947    00707R 元大S&P日圓反1          -877         0  
1310   台苯                     428      3872    3231   緯創                    -854    -18156  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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