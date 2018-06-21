◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2409 友達 6474 34730 3481 群創 -9974 -2464 00677U 富邦VIX 5195 0 00632R 元大台灣50反1 -8982 0 2888 新光金 3142 3768 2884 玉山金 -8970 -26736 2014 中鴻 2105 3699 00637L 元大滬深300正2 -7055 0 2323 中環 2064 -14100 2371 大同 -4656 -13820 2337 旺宏 2022 15098 2303 聯電 -4650 -9116 2882 國泰金 1608 12805 2330 台積電 -3413 -20261 00693U 華頓S&P黃豆 1186 0 2317 鴻海 -3089 -28602 3017 奇鋐 985 2305 2834 臺企銀 -2204 -954 00665L 富邦恒生國企正2 978 0 2344 華邦電 -1980 -18247 1605 華新 940 -12767 2448 晶電 -1842 2745 2340 光磊 869 -2019 2515 中工 -1793 -6830 1326 台化 839 -1666 00633L 富邦上証正2 -1510 0 00708L 元大S&P黃金正2 824 0 2324 仁寶 -1507 -16796 2356 英業達 814 12924 2201 裕隆 -1500 -9565 2881 富邦金 747 5666 1303 南亞 -1447 -39091 2812 台中銀 636 1516 2887 台新金 -1427 -14500 3090 日電貿 635 -663 00664R 國泰臺灣加權反1 -1349 0 1312 國喬 623 854 2349 錸德 -1306 7025 6449 鈺邦 616 -1579 00655L 國泰中國A50正2 -1155 0 1216 統一 582 1607 2886 兆豐金 -1086 -19950 00733 富邦臺灣中小 567 -1649 2301 光寶科 -1078 -9727 2408 南亞科 556 -1789 2313 華通 -1071 -601 2419 仲琦 545 883 2367 燿華 -1039 -1064 2347 聯強 544 1260 00676R 富邦臺灣加權反1 -1013 0 6120 達運 528 -1795 2892 第一金 -1000 -7615 3026 禾伸堂 524 518 1314 中石化 -917 -5694 1301 台塑 477 -3881 2880 華南金 -879 -12652 1409 新纖 471 7947 00707R 元大S&P日圓反1 -877 0 1310 台苯 428 3872 3231 緯創 -854 -18156 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股