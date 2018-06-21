鄉林通過每股配股票股利0.5元 兩岸每年總推案量不少於300億元

鄉林 (5531) 今日舉行股東會，通過盈餘配發股票股利每股 0.5 元(每仟股無償配發 50 股)。董事長賴正鎰表示，淡水紅樹林全新完工的鄉林山海滙，總銷 100 億元，預售已賣出七成的新成屋，正在陸續交屋，力拚今年底完銷，8 月底將在新莊再推總銷 55 億元新案。

鄉林轉投資大陸子公司三年來穩定獲利。大陸手上的推案量計有新台幣 1,000 億元，且未來三年，兩岸每年總推案量將不少於 300 億元。

鄉林不動產研究室統計，今年房市受自住買盤剛性需求支撐、築底回溫，全台六都 5 月建物買賣移轉棟數開出紅盤，六都合計達 20,409 棟，月增率 3 成 6。而且內政部日前新公布 106 年第四季全國與六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為 115.07，較第三季微幅上升 0.09%，已連四季出現上漲，顯示房市熱絡價格回穩。

2018 房市快速加溫，全台六都合計 1～5 月的房屋移轉 84,631 棟，年增率 8.1%；其中台北市累計 10,995 棟，年增率達 23.4%，增長率最高，其次是台南市的 8,985 棟，年增 21.9%。

賴正鎰說，現在鄉林山海滙接待中心每週電話與來人就超過 60 組，看到買氣反轉向上，賞屋客倍增等因素激勵，「鄉林山海滙」的「山滙」完工，將在下月開始交屋，力拚年底完銷，緊接著新莊合建案馬上要進場，鄉林會趁勝追擊。

鄉林深耕兩岸多年，在青島涵碧樓營運進入三年半，以及南京涵碧樓今年四月正式開幕之後，中國大陸營收占比今年預估會衝上六成。

鄉林去年 (106 年度) 營收總額新台幣 49.1 億元，稅後純益 5.84 億元，比起 105 年度 5.05 億元增 15.5%，營收來源為台灣 26.1 億元及大陸 23 億元。

去年入帳，台灣部分有「鄉林玉川」成屋銷售收入 5,680 萬元、「鄉林淳詠」4.75 億元、「鄉林海滙集」20.4 億等元。

鄉林 107 年下半年營收重心，包括「鄉林玉川」、「鄉林美術館」及「鄉林山海滙」新成屋建案銷售收入，山海滙的海滙集加山滙集共 273 戶，總銷為 100 億元，將會拚今年底全數完銷。