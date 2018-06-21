去年每股大虧8.98元 光環總座向股東致歉

光通訊廠光環 (3234) 今日舉行股東常會，通過去年財報，每股虧損 8.98 元，創公司掛牌以來最大虧損。總經理劉漢興表示，去年光通訊產業全球需求減緩，特別是中國寬頻市場在連續 7 年的成長後首度衰退，價格大幅且持續滑落，造成公司大幅虧損，他代表經營階層向股東道歉。不過，他也強調，過去二年公司已努力擴大應用市場，VCSEL 元件除打入短距離基地台傳輸應用市場外，也積極開發 10G PON 及 5G LTE 應用之相關元件，營運好轉可期。光環 106 年營收為 18.33 億元，較前一年大減 52%，合併營業收入淨額為新台幣 18 億 3355 萬 9 仟元，稅後淨損 6.4 億元，每股虧損 8.98 元，創下掛牌以來最大虧損，每股淨值為 17.99 元。業績下滑主要係全球市場需求減緩，特別是中國寬頻市場，受到政策面因素影響，終端客戶庫存調節及市場價格下滑也大大衝擊市場需求。



劉漢興表示，自己代表經營階層向股東致歉，106 年營收的分佈主要來自於亞太光通訊市場，包括 FTTH(光纖到戶)、3G/4G LTE 佈建、LAN 及 SAN 市場，而耕耘多年的短波 VCSEL 產品，也逐漸開結果，打進消費性市場，其中手機感測元件已獲數家手機大廠之認證。



目前各國政府政策持續影響需求，市場競爭仍很激烈，「107 年仍是一場硬仗」，未來會加速高階產品產出，並降低生產成本，目前 VCSEL 元件除打入短距離基地台傳輸應用市場外，也積極開發 10G PON 及 5G LTE 應用之相關元件，未來成長契機仍然可期。

