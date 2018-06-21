〈和碩股東會〉微妙新規格刺激消費 平板手機將成物聯網最重要平台

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (21) 日指出，因為「微妙的新規格」不斷產生，所以消費需求還在；面對未來物聯網需求，平板、手機將成為最重要載具，雖然可能對產業造成衝擊，但是帶來的效益可能更大。

童子賢以傳真機為例，因為規格明確，過去十年在通訊扮演重要角色；但是也因為規格過於明確，導致這個產業無法繼續往前。他認為，像手機跟電視等產品，就是因為解析度等規格不確定，對產業才造成了新的刺激跟挑戰，讓產業不斷嘗試跟進步。

童子賢表示，雖然產業在一團迷霧中，但是有明確的大方向，具備膽識跟決心，並且預備好人才、資金、製程及自動化設備等，對未來光明的走向就深具信心。

童子賢指出，過去十年奠定手機等產品具備便利性、敏捷、耐水等基礎，未來加入感知器進入物聯網時代，平板跟手機將成為最重要的控制載具，只要深入做研發，對消費者跟社會在智慧醫療、居家照顧等面向可提升生產力，並對社會產生貢獻，雖然會產生衝擊，但是能夠帶來的效益更大。

和碩認為，物聯網加速成長，消費性電子級通訊產品等廠商將推出多樣產品，未來將以節能、居家安全、語音助理及車聯網為最大宗。

有關和碩在印度將建新廠，童子賢指出，看好印度人口紅利以及不斷上升的消費能力，加上廣大的土地跟人力資源，未來將以滿足內需市場的通訊網路設備作為優先發展方向。