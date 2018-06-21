〈嘉泥股東會〉台泥貢獻4億股息 嘉泥今年持續增加持股

嘉泥 (1103-TW) 今 (21) 日召開股東會，副總王立心會後指出，截至第 1 季持有台泥 (1101-TW) 股票 2.68 億股，持股比重 6.3%，看好台泥今年營運成長，不排除持續增加持股，她指出，今年除了台泥的股票股利外，將可獲配發 4 億元現金股利。

王立心表示，台泥國際私有化完成後，嘉泥持有台泥國際股份在去年 11 月 24 日轉換為台泥普通股，去年底增持台泥約 2.02 億股，加上原有持股，去年底共計持有 2.58 億股，約 6.08%；今年則是持續在市場買進，截至目前持股已達 6.3%。

她指出，目前營收來源分成三大部分，包括銷貨收入、租賃收入及勞務收入，其中銷貨收入部分，主要是經銷台泥、亞泥 (1102-TW)，租賃收入部分目前綜合出租率約 92.1%，今年希望透過岡山廠整理過後出租給大型物流業者等，進一步推升租賃収入及出租率。

王立心表示，今年的營收可能較去年下滑，主要是因為中國聯合水泥已結束經營，少掉部分的營收，另外，台北港的勞務收入因東砂減少，影響收入。

她指出，由於聯合水泥已進入清算尾聲，土地建物出售價格約人民幣 2.28 億元 (新台幣 10.66 億元)，可望在第 2 季入帳，另外，生產設備出售價格約人民幣 4100 萬元 (新台幣 1.91 億元)，且正積極爭取中國大陸去產能獎勵。

王立心說明，雖然今年營收可能下滑，但在獲利及現金進帳上會更好，預期今年獲利可望維持去年水準。

嘉泥去年合併營收 20.95 億元，年減 33.26%，合併稅前淨利 10.81 億元，合併本期稅後淨利 9.77 億元，歸屬公司業主本期稅後淨利 8.95 億元，每股純益 1.39 元；股東會通過配發現金股利 0.5 元。