大數據做基礎、AI為引擎，新上市的維信金科前景幾何？

618年中大促已經接近尾聲,不知各位讀者老爺在狂歡節剁手地可還盡興？在本文開始前，筆者藉此良機做個小調查：購買家電、3C數碼等大金額產品時，您更偏愛全額購買還是分期付款？

根據艾媒諮詢和中山大學研究中心聯合發布之《2017年中國分期電商市場行業研究報告》，2017年中國分期電商的用戶規模約在0.95億人次左右，2018年用戶數將增長至1.7億。如果同中國的人口總數進行對比，上述數據意味著在2017年約每14個中國人中就有1個人在使用分期付款，當2018年結束時這個比例將上升至約8:1！

顯然消費金融正在中國大地上蓬勃發展，且預計在很長一段時間內都將保持高速增長的態勢。市場活力十足又具有高成長空間，往往意味著新風口的來臨。事實上，不僅國內多家電商（螞蟻花唄、京東白條、蘇寧任性付等）都意識到這一發展機遇，消費金融企業也如雨後春筍般層出不窮。

不過這一次跑在行業前列的並非阿里、京東這樣的電商巨頭，也並非騰訊、百度這樣的互聯網大鱷，恰恰是本文主角——早在2006年就開始佈局消費金融且一直專註消費金融業務的維信金科，一馬當先拔得頭籌。

智能消費金融第一股

相關資料顯示，摘得“國內智能金融科技第一股”桂冠的維信金科於今年6月3日通過IPO申請，預計於6月21日正式上市，為中國一家領先的獨立線上線下消費金融服務提供商。若以貸款為償還本金餘額計，截至2017年12月31日，維信金科是中國排名前10的獨立線上金融服務提供商之一 。

維信金科自2006年開展消費金融信貸業務，早於絕大部分互聯網信貸平台，甚至早於2009年國務院批准成立之消費金融公司。 2007年維信金科合作外貿信託，首創“擔保+信託”模式，成功拓展個人消費金融服務。之後11年間，維信金科穩紮穩打快速發展壯大。

截至目前，維信金科主要通過三大融資模式撮合借款人與傳統金融機構之間的交易並提供消費金融產品，同時在較小範圍內直接向借款人貸款。財務數據顯示，截至2015年、2016年及2017年年底，維信金科分別實現35.3億元、78.7億元及245.4億元貸款，複合年增長率高達163.7%！此外公司於近3年間分別實現總收入10.63億元、14.33億元及27.06億元，複合年增長率約為59.5%！

同P2P公司存在本質區別

值得注意的是，維信金科同趣店、拍拍貸等赴美上市的P2P公司存在本質區別。從融資渠道看，維信金科同銀行、消費金融公司、信託公司以及其他持牌金融機構展開合作，既可通過直接貸出金錢或認購信託計劃次級份額的傳統融資方式獲得資金，也有撮合資金方和貸款方的信用增級貸款撮合（不提供資金，提供擔保）與純貸款撮合（既不提供資金也不提供擔保）的融資模式。

從傳統金融機構處完成融資保證了維信金科資金流的可靠與穩定，多元化的融資模式，尤其是後兩種融資模式，既有利於滿足借款人和資金方多樣的需求也有效控制了維信金科的運營風險——既無流動金儲備壓力也無需為藉貸人的違約承擔連帶責任，僅需為雙方牽橋搭線提供平台即可。近3年來，維信金科純貸款撮合模式下實現貸款量更是顯著攀升、呈現上行趨勢。

從業務結構看，維信金科自成立次年就將業務拓展至消費金融服務領域，為銀行、消費金融公司、信託公司以及其他持牌金融機構提供信託擔保、徵信檢驗等消費金融服務。一方面為自身信用增級貸款業務及純貸款撮合業務提供內部支持，另一方面也為維信金科找到了除利息外新的增收途徑。

所謂P2P公司指的是互聯網金融點對點借貸平台，強調個人對個人，但維信金科向上對接傳統金融機構，相關消費金融服務也未局限在個人信貸還包括了面向資金方的徵信檢驗等信用評價服務。其資金來源穩健可靠、其業務模式多元並舉，絕不可將其與簡單聚集民間資本後進行放貸的P2P公司相提並論。

海量數據為基礎

消費金融作為針對商業銀行對小額、高頻個人信貸覆蓋不足的解決方案，勢必面向更廣泛的借貸人，其中部分借貸人可能並不滿足傳統信貸（如信用卡）的資質要求，但對於小額消費金融貸而言又確實是優質或近乎優質借貸人。同時，市場整體對於消費金融也有著更高的便捷性、及時性要求。

兩大客觀因素的綜合影響下，對借貸人資質高效合理的考察成為消費金融的重中之重，維信金科在此方面恰有“獨門秘籍”。一方面作為獨立線上金融服務提供商中少數擁有可直接、及時及以官方授權的讀寫方式訪問中國人民銀行徵信中心消費者信用數據庫的機構之一，維信金科可以通過訪問中國人民銀行所設徵信系統，獲取必要數據作為藉款人評估的依據。

截至2016年底，維信金科已經直接、實時及經官方授權的讀寫訪問中國人民銀行徵信中心消費者信用數據庫約900百萬名消費者，確定滿足事先釐定的信用門檻之目標借款人。

另一方面維信金科亦通過合作百度、京東、阿里等互聯網公司，從現實場景獲取借貸人借貸資質情況及借貸偏好信息，以確保為每一位借貸人提供量身定制的消費金融方案，並同時完善信用數據分析及增加公司的信貸決策力量。將上述兩方面結合起來，即為維信金科引以為傲且經過好幾輪經濟周期不同階段檢驗可行的“信用+補充”的數據方式。

智能科技做引擎

在此基礎上，維信金科開發出專有的核心風險系統——蜂鳥系統，從身份核實、欺詐監測於預防、負債收入比評估以及信用風險量化四大項進行風險定價，以作為對自身消費金融產品供應的技術支持。

該系統主要運用兩套算法：數據處理算法與機器學習算法。前者通過對大量進行解析，提取所需有效變量並細化輸出結果以生成代表性變量供進一步分析；後者利用人工智能（即AI技術）協助數據分析人員通過確定有效變量的最佳陣列和權重生成模型供蜂鳥系統運作。

據悉維信金科已逐步將蜂鳥系統商業化，除自身外也向資金方提供綜合信用風險評價服務。既能為近年來維信金科著力推進的輕資本運營純貸款撮合業務提供技術支持，也有望成為維信金科新的盈利業務。

至於上文中提到的人工智能技術在維信金科企業內部的運用，風控系統機器學習算法僅為運用場景之一，在放貸操作上維信金科亦實現高度自動化。受“智能信貸”技術的推動，借款人可一天24小時、每週7天在線申請信貸並接受信貸決策，而此過程並無人工干預。如此來看，智能科技在消費金融領域的運用在幫助維信金科解放了繁瑣的人力勞動的同時，也大幅提升了業務運營效率。

在金融市場日益開放和消費升級的雙重背景下，維信金科抓住個人信貸持續高漲的需求，以大數據和人工智能技術為核心競爭力於消費金融行業領跑。根據弗若斯特沙利文的調研，線上三類消費金融服務商中唯有獨立線上消費金融服務提供商發展最快，無論以往還是將來；而按未償還本金餘額劃分市場份額時，維信金科以4.5%的份額躋身行業前十。

成功上市後，維信金科作為智能消費金融概念下第一支股票也必將受到資本市場的格外優待。因此無論從行業前景或是自身發展潛力的角度來看，近日上市的維信金科都只能說是剛剛踏上前往輝煌與榮耀的漫漫征途……

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