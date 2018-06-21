A股融券餘額上升 散戶看淡後市

隨著 A 股跌勢趨緩，今 (21) 日早盤由黑翻紅，對融資客來說無疑能暫喘一口氣。昨 (20) 日兩融餘額更是連八降，創 10 個月新低。

A 股今日早盤開出小黑，隨後翻紅，穩定向上。從盤面上看，電子發票、分散染料類股漲幅居前，豬肉、民營醫院類股跌幅較深。至截稿為止，上証指數報 2938.79 點，漲 23.06 點或 0.79%。

隨著盤面回歸穩定，券商雖然持續關注兩融風險，但認為風險穩定可控。有券商人士指出，從 5 月月底以來，A 股已經出現連續調整。指出多數大客戶都有經驗，也較審慎，「該降規模的都已經降了。」

在中國官方出面喊話後，昨日 A 股收紅，總算守住 2900 點大關。截至 6 月 20 日，A 股融資融券餘額為 9378.24 億元，較前一交易日下降 60.44 億元。兩融餘額八連降，續創 10 個月新低，代表部分投資人遭「割肉」或被平倉。

圖自金融界

《21 世紀經濟報導》，回顧 6 月 19 日大跌那天，有券商營業部人士透露，當天上午已有客戶接近預警線，對反彈還抱有一線生機，沒想到午後跌幅擴大，該名客戶也直接觸及平倉線，在恐慌性拋盤出現情況下，客戶不願再追加保證金，直接平倉。因此，這幾天券商也忙著對觸及預警線的客戶打電話溝通。

《晴報》報導，中國建設銀行指出，目前融資餘額持續下跌，單是第二季，已經由近兆元，回落至 9378.24 億元；同時間融券餘額上升，代表中國散戶一致看淡後市。大市成交同步減少，兩市成交額跌穿 3,500 億元，創今年新低。