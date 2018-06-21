【港股解碼】央行：金融市場流動性合理穩定，成立國際金融風險跟蹤組

近日，資本市場被央行於6月18日的刊文引起一陣轟動，刊文稱當前金融市場流動性合理穩定，經濟金融運行平穩，並且還明確提出將成立國際金融風險跟蹤組。

放眼世界，當前的國際金融風險主要集中在中美貿易摩擦、美聯儲收縮表、歐洲民粹主義等。同時，當前全球流動性正面臨拐點，需要密切關注流動性收緊對資產價格的影響。而國內市場情緒較為波動，貿易摩擦擴大，債市違約頻發，部分經濟金融數據低於預期。

央行此舉將有利於穩定市場預期、與市場進行良好互動。

流動性合理穩定

6月19日，央行開展逆回購操作1000億元，MLF操作2000億元。當日有500億元逆回購到期，流動性淨投放2500億元。

在當前流動性環境面臨稅前高峰、政府債券發行繳款、逆回購到期及年中考核等短期干擾因素，加之銀行體系中長期流動性缺口仍然存在的大環境下，央行這一舉動目的意在保護年中資金面。

自2018年以來，央行的貨幣政策傾向於邊際寬鬆，銀行間市場一直處於比較平穩的狀態。金融機構資產端的去杠杆，影響到實體經濟的負債端，導致信用風險壓力較大。致使一些民企和經營不太審慎的公司風險頻發，央行擔心信用風險引發流動性風險，會維穩流動性。此外，在去杠杆的背景下，有很多企業的融資需求得不到滿足，出現“衰退式寬鬆”，即錢用不出去，在銀行間市場沉澱。

成立國際金融風險跟蹤組

央行有關負責人接受《金融時報》採訪時表示，成立國際金融風險跟蹤組，密切關注國際國內經濟金融形勢變化，引導和穩定市場預期。

國際金融風險上，一方面是來自中美貿易摩擦，美國意圖削弱中國外需，這也將對全球化帶來重大威脅；另一方面是美聯儲收縮表，意味著全球十年一度的緊縮開始，將對風險資產形成較大衝擊，使得風險資產投資成為勇敢者的遊戲。

而央行將密切關注國內外經濟走勢，實施穩健中性的貨幣政策，加強形勢預判和預調微調，加強監管政策協調，加大對小微企業等實體經濟支持力度，積極有效應對外部措施，穩定市場預期，維護金融市場平穩運行，促進國內經濟金融平穩健康發展。

文：劉玲玲

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