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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大台灣50正2   富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     臺企銀
嘉裕     元大滬深300正2  元大台商50        上緯投控          大統染   大統益
東華     群益臺灣加權反1 富邦摩台          信昌化            海悅     天仁                
大東     正道            富邦發達          世紀鋼            銘旺科   興泰
立益                     富邦金融          中環              卓越     達新
佳和                     元大MSCI台灣      國巨              統領     地球
昶和                     永豐臺灣加權      光罩                       恆大
三洋紡                   國泰日經225       茂矽                       怡華
本盟                     元大歐洲50        錸德                       昶和
瑞利                     元大日經225       智寶                       大統染
樂士                     國泰20年美債反1   環科                       永記
正峰新                   元大美債7-10正2   隴華                       日勝化
億泰                     元大美債7-10反1   新利虹                     展宇
毛寶                     元大S&P日圓反1    友旺                       六暉-KY
燁興                     富邦歐洲          奇力新                     智寶
中鴻                     FH彭博高收益債    大毅                       銘旺科
聚亨                     FH彭博新興債      吉祥全                     S奇力新
千興                     FH富時不動產      華新科                     大毅
威致                     元大台灣高息低波  嘉晶                       嘉晶
華豐                     FH富時高息低波    星通                       禾伸堂
首利                     國泰RMB短期報酬   禾伸堂                     日電貿
麗正                     地球              玉晶光                     玉晶光
東訊                     宏洲              揚明光                     揚明光
華泰                     嘉裕              瀚宇博                     世芯-KY
錸德                     東華              嘉聯益                     拓凱
倫飛                     大東              鈞寶                       迎廣
威盛                     立益              達方                       嘉聯益
國碩                     佳和              富鼎                       亞弘電
銘旺科                   昶和              杜康-DR                    鈺邦
統懋                     三洋紡            陽光能源-DR                富鼎
翔耀                     本盟              潤泰材                     華友聯
太空梭                   瑞利                                         潤弘
新利虹                   恩德                                         遠雄來
麗臺                     樂士                                         夏都
華映                     正峰新                                       欣欣
吉祥全                   永新-KY                                      統領
憶聲                     億泰                                         康師傅-DR
科風                     美吾華                                       友佳-DR
和鑫                     毛寶                                         一零四
力特                     燁興                                         欣天然
喬鼎                     中鴻                                         新海
正達                     聚亨                                         欣高
晟鈦                     千興                                         全國
同泰                     威致                                         茂順
新世紀                   厚生                                         jpp-KY
誠創                     華豐                                         台數科
嘉威                     首利                                         南六
力銘                     麗正                                         基勝-KY
亞太電                   東訊                                         波力-KY
達能                     華泰                                         泰昇-KY
清惠                     台積電                                       政伸
慧友                     錸德                                         吉源-KY
勁永                     倫飛
捷泰                     威盛
互億                     國碩
天瀚                     銘旺科
迅杰                     統懋
華上                     翔耀
光麗-KY                  太空梭
元晶                     新利虹
華冠                     麗臺
裕豐                     華映
寶徠                     百容
皇普                     吉祥全
日勝生                   憶聲
台船                     佰鴻
六福                     遠見
台南-KY                  科風
康師傅-DR                和鑫
聖馬丁-DR                力特
神州-DR                  喬鼎
耀傑-DR                  正達
同方友友-DR              晟鈦
晨訊科-DR                同泰
友佳-DR                  新世紀
陽光能源-DR              誠創
精熙-DR                  嘉威
中福                     力銘
雷虎                     圓展
中視                     亞太電
秋雨                     達能
慶豐富                   東科-KY
國光生                   達興材料
                         清惠
                         慧友
                         勁永
                         華興
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         華上
                         光麗-KY
                         光聖
                         元晶
                         華冠
                         富鼎
                         宇瞻
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         日勝生
                         皇鼎
                         台船
                         六福
                         夏都
                         寒舍
                         雲品
                         富邦金
                         國泰金
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         國光生
                         日友
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